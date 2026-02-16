HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sociedad

Run Run y sus cuatro crías se convierten en la gran sensación de la Granja Porcón en Cajamarca y atraen a numerosos visitantes

La familia de Run Run ha incrementado la afluencia de visitantes durante la temporada de carnaval. Más de 3.000 personas llegan a diario para observar a los cachorros.

Más de 3.000 personas visitan a la familia de Run Run durante la temporada de carnaval
Más de 3.000 personas visitan a la familia de Run Run durante la temporada de carnaval

El zorro andino Run Run y su compañera “La Huanuqueña” se han convertido en uno de los principales focos de interés en la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén, más conocida como Granja Porcón, en la sierra de Cajamarca.

La reciente noticia del nacimiento de sus cuatro cachorros, el pasado 8 de diciembre, ha despertado la curiosidad de visitantes locales y nacionales, que acuden para conocer a las crías. Los pequeños se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo el cuidado de sus padres, que los alimentan y resguardan. Ante esta nueva etapa, el recinto amplió el espacio destinado a la familia para ofrecer un entorno seguro y cercano a su hábitat natural.

Recordemos que Run Run llegó en 2022 a la Granja Porcón y que, un año después, se integró “La Huanuqueña”, rescatada del comercio ilegal de fauna silvestre. En un inicio no lograron convivir con facilidad; sin embargo, con el paso del tiempo formaron un vínculo que dio origen a la familia que hoy concentra la atención de miles de personas que visitan el lugar.

Run Run y su familia cuentan con supervisión especializada en Cajamarca

En un espacio especialmente acondicionado para su bienestar, la familia de zorros habita un recinto de 140 metros cuadrados que cuenta con cobijo y zona de sombra. Las crías se mantienen la mayor parte del tiempo en una guarida de ocho metros y suelen salir durante las primeras horas del día para recibir luz solar antes de la llegada del público. El área fue adecuada para asegurar calma y condiciones apropiadas para su desarrollo.

Felipe Quispe Chilón, encargado del zoológico, precisó que cada ejemplar adulto consume 2.5 kilos de carne de res al día y, en ocasiones, su dieta incluye pollo, pan y plátano. Parte de ese alimento es compartido con las crías, que aún dependen de la leche materna. Los animales reciben controles veterinarios periódicos y el caso es supervisado por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El 8 de diciembre, el comportamiento de la pareja alertó al personal de la granja. Tras la revisión del recinto, los trabajadores descubrieron que había cachorros, por lo que cubrieron el área para resguardar a las crías. La comunicación oficial se realizó el 18 de enero, cuando se confirmó que eran cuatro ejemplares.

Familia de Run Run atrae miles de visitantes en Cajamarca

Run Run y su familia coincide con un notable incremento de visitantes en la Granja Porcón, sobre todo en época de carnaval. En esas fechas, el recinto recibe entre 3.000 y 5.000 personas por día. Llegan en buses de agencias turísticas y en vehículos particulares, motivadas por conocer a los zorros andinos y recorrer la llamada Sierra Verde de Cajamarca.

Durante el recorrido, los ejemplares adultos emiten ladridos como mecanismo de alerta ante la cercanía del público, mientras las crías se resguardan en su guarida hasta que perciben tranquilidad. Esa reacción permite apreciar su instinto de protección y su conducta habitual dentro de un espacio supervisado que prioriza el respeto por la especie.

