Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud de Nuevo Chimbote donde su madre estaba en observación

Una paciente ingresó al área de emergencia del hospital Uno del Cono Sur por una complicación estomacal. Mientras permanecía en revisión, su hija notó la presencia del ácaro sobre la sábana que también presentaba rastros de sangre.

La hija de una paciente notó la garrapata en la sábana donde se hallaba acostada su madre en la sala de emergencia de EsSalud de Nuevo Chimbote.
La hija de una paciente notó la garrapata en la sábana donde se hallaba acostada su madre en la sala de emergencia de EsSalud de Nuevo Chimbote. | Foto: composición LR/ Latina

Una mujer alertó sobre las graves deficiencias de salubridad en un establecimiento de EsSalud de Áncash tras encontrar una garrapata en las sábanas de la cama donde permanecía su madre. De acuerdo con lo informado por Latina, la paciente identificada como Marilyn Sagata Ríos ingresó al hospital Uno del Cono Sur, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, debido a una complicación estomacal. No obstante, durante el periodo de internamiento, su hija detectó la presencia del parásito.

En las imágenes difundidas se observa a la familiar de la afectada increpar a una enfermera responsable del ambiente y exigir una explicación por el hallazgo del ácaro en la zona de emergencia. Según se aprecia, la respuesta del personal fue retirar la ropa de cama y trasladar a la paciente a una silla, sin que se adopten otras medidas inmediatas.

Sábanas de la cama del hospital de EsSalud presentaban rastros de sangre

En un primer momento, la mujer reclamó directamente al personal de salud por lo ocurrido y solicitó medidas inmediatas. “¿Cómo me explica de que haya una garrapata en la camilla? Necesito el Libro de Reclamaciones y voy a llamar a Susalud. Esto no está bien, o converso con el administrador de vectores”, expresó durante la conversación.

Posteriormente, la hija de la afectada volvió a manifestar su malestar al referirse al estado del área de atención. “Sábanas con sangre. Eso no es correcto licenciada. Estamos en un centro de salud y el paciente está echado sobre una camilla donde hay garrapatas. ¿El control de vectores y sanitario dónde está?”, cuestionó.

La hija de la paciente reclamó que la cama tenía rastros de sangre que presuntamente había sido generado por la picadura de la garrapata. Foto: composición LR/ Latina

La hija de la paciente reclamó que la cama tenía rastros de sangre que presuntamente había sido generado por la picadura de la garrapata. Foto: composición LR/ Latina

Este hecho contraviene los protocolos básicos de bioseguridad y evidencia posibles fallas en las rutinas de limpieza y control sanitario del establecimiento, situación que genera preocupación entre los familiares y pone en discusión la calidad de las condiciones en las que se brinda la atención.

Hasta el cierre de esta nota, EsSalud no emitió un pronunciamiento oficial sobre el reclamo presentado por la familiar de la paciente ni sobre el hallazgo registrado en el área de atención. Tampoco se informó si se iniciaron acciones internas para evaluar lo ocurrido.

