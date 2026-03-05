HOYSuscripcion LR Focus

Vecinos capturan y acaban con la vida de presunto ladrón tras robo que dejó a mujer herida en Puno

El ataque se produjo cuando dos sujetos en motocicleta asaltaron a una pareja que regresaba a su vivienda. La víctima permanece hospitalizada, mientras la Policía inició las diligencias en la zona.

Vecinos de Ciudad de Dios capturan y linchan a presunto asaltante tras ataque a pareja
Difusión

La noche del miércoles 4 de marzo, alrededor de las 7.30 p. m., un presunto delincuente murió tras ser retenido por vecinos de la urbanización Ciudad de Dios, ubicada cerca del cementerio Escuri en Juliaca-Puno. El sujeto habría participado en el asalto a una pareja que llegaba a su vivienda luego de consultar el precio del dólar en el centro de la ciudad.

De acuerdo con testigos, dos sujetos en una motocicleta interceptaron a sus víctimas con armas de fuego e intentaron robar una mochila. Al resistirse, la mujer recibió un disparo en el abdomen, lo que provocó la reacción inmediata de los residentes.

Estado de la mujer herida

Tras los pedidos de auxilio, los vecinos salieron de sus casas y capturaron a uno de los presuntos asaltantes. El hombre fue golpeado y luego incendiado junto con su motocicleta. Murió minutos después. A su lado se halló un revólver cargado.

La joven herida, de 24 años, fue trasladada de urgencia al hospital Carlos Monge Medrano. El director del nosocomio, Zenón Buenaventura Iquiapaza Vargas, informó que la paciente ingresó cerca de las 8.00 p. m. y se encuentra estable, a la espera de una intervención para retirar la bala alojada en la cadera.

Agentes de la Policía Nacional, junto con efectivos de la USE y la Depincri, llegaron al lugar para iniciar las diligencias. El fiscal de turno y el médico legista realizaron el levantamiento del cuerpo del presunto delincuente, cuya edad se estima en unos 40 años.

Denuncian inseguridad en la zona

Los familiares de las víctimas señalaron que no portaban grandes sumas de dinero. Tras cerrar su negocio, acudieron al centro de la ciudad para consultar el precio del dólar y regresaban con cerca de mil soles, producto de la venta del día, cuando fueron interceptados.

Vecinos de la urbanización, durante las diligencias, denunciaron que los robos y asaltos son frecuentes en la zona. Por ello, indicaron que se organizaron para responder de forma colectiva ante hechos delictivos.

