Piura: una persona desaparecida y seis viviendas destruidas por deslizamiento en Ayabaca

Hay riesgo de que los deslizamientos sigan en los próximos días. Foto: difusión.

La madrugada de este martes 10 de marzo un deslizamiento por lluvias provocó la destrucción de seis viviendas y dejó como saldo una persona desaparecida en la provincia de Ayabaca, Piura .

De acuerdo con lo reportado por el personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Ayabaca, una masa de lodo y otros objetos de aproximadamente 100 metros se extendió por los domicilios ubicados en el sector Ambasal - La Loma de los Patiños, en el caserío de Santa Cruz.

Debido a este deslizamiento se reportó la desaparición de una persona identificada como Valvina Yangua Criollo, de 65 años. No se descarta que durante los siguientes días el deslizamiento continúe extendiéndose debido a las precipitaciones, generando un incremento del nivel de riesgo en la zona.

Vías obstruidas en caserío de Ayabaca

Por otro lado, el reporte de Defensa Civil señala que el deslizamiento también ha obstaculizado los accesos al sector ya que arrastró parte de una plataforma y árboles de gran tamaño. Asimismo, se ha reportado la interrupción del servicio de energía eléctrica en el sector de Acarriba.

Theo Rumiche, jefe del área de Defensa Civil en Ayabaca, informó que hasta el lugar se ha trasladado un cargador frontal y personal de Indeci para realizar un reporte más detallado de los daños en el sector. Además, se ha llevado carpas y ayuda humanitaria para los damnificados.