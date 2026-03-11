¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?
Estas son las disposiciones que se vienen aplicando en algunas regiones del Perú ante la incertidumbre por la paralización convocada por el sector de carga pesada en medio de la crisis energética.
- Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde este miércoles 11 de marzo
- Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles
Este jueves 12 de marzo, los gremios de transportistas de carga pesada iniciarán un paro indefinido. La paralización responde a la escasez de GNV tras la fuga en el ducto de Camisea en Cusco, al incremento del precio de combustibles, como la gasolina y el diésel, así como a los riesgos en las carreteras y al deterioro de la infraestructura vial. A solo un día de la movilización, padres de familia y estudiantes se preguntan si se retomarán las clases virtuales o si el Ministerio de Educación mantendrá la modalidad presencial, tal como informó el Gobierno el día de ayer, luego de señalar que las condiciones por el desabastecimiento de gas natural mejoraron y permiten retomar el desarrollo regular de las actividades en el país.
Aunque hasta el momento el Minedu no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles cambios en la jornada escolar, algunas regiones ya adoptaron medidas preventivas ante la protesta anunciada. Una de ellas es Arequipa, donde gremios confirmaron que acatarán el paro convocado.
Arequipa dispone de clases virtuales en colegios privados y de convenio
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó que, ante la crisis energética que atraviesa la región, las vías aún bloqueadas y el anuncio del paro de transportistas, las instituciones educativas privadas y de convenio deberán llevar a cabo sus actividades académicas de manera virtual los días jueves 12 y viernes 13 de marzo.
Esta medida, coordinada con las UGEL Arequipa Norte y Sur, busca resguardar la salud, integridad y seguridad de los estudiantes, así como garantizar la continuidad del servicio educativo. En el caso de las demás unidades de Gestión Educativa Local de la región, cada director deberá evaluar y adoptar las disposiciones correspondientes según la realidad y condiciones de su jurisdicción.
“Exhortamos a las instituciones educativas a adoptar las previsiones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades escolares remotas durante los días señalados, siendo responsabilidad de cada director y promotor de la institución educativa garantizar el cumplimiento de la presente disposición”, se lee en el comunicado.
