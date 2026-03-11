HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

Estas son las disposiciones que se vienen aplicando en algunas regiones del Perú ante la incertidumbre por la paralización convocada por el sector de carga pesada en medio de la crisis energética.

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional ante la escasez de GNV y el alza del precio de combustibles.
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional ante la escasez de GNV y el alza del precio de combustibles. | Foto: composición LR

Este jueves 12 de marzo, los gremios de transportistas de carga pesada iniciarán un paro indefinido. La paralización responde a la escasez de GNV tras la fuga en el ducto de Camisea en Cusco, al incremento del precio de combustibles, como la gasolina y el diésel, así como a los riesgos en las carreteras y al deterioro de la infraestructura vial. A solo un día de la movilización, padres de familia y estudiantes se preguntan si se retomarán las clases virtuales o si el Ministerio de Educación mantendrá la modalidad presencial, tal como informó el Gobierno el día de ayer, luego de señalar que las condiciones por el desabastecimiento de gas natural mejoraron y permiten retomar el desarrollo regular de las actividades en el país.

Aunque hasta el momento el Minedu no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles cambios en la jornada escolar, algunas regiones ya adoptaron medidas preventivas ante la protesta anunciada. Una de ellas es Arequipa, donde gremios confirmaron que acatarán el paro convocado.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Taxistas rechazan bono de S/120 del Gobierno y confirman participación en paro nacional este 12 de marzo

lr.pe

Arequipa dispone de clases virtuales en colegios privados y de convenio

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa informó que, ante la crisis energética que atraviesa la región, las vías aún bloqueadas y el anuncio del paro de transportistas, las instituciones educativas privadas y de convenio deberán llevar a cabo sus actividades académicas de manera virtual los días jueves 12 y viernes 13 de marzo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Esta medida, coordinada con las UGEL Arequipa Norte y Sur, busca resguardar la salud, integridad y seguridad de los estudiantes, así como garantizar la continuidad del servicio educativo. En el caso de las demás unidades de Gestión Educativa Local de la región, cada director deberá evaluar y adoptar las disposiciones correspondientes según la realidad y condiciones de su jurisdicción.

“Exhortamos a las instituciones educativas a adoptar las previsiones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades escolares remotas durante los días señalados, siendo responsabilidad de cada director y promotor de la institución educativa garantizar el cumplimiento de la presente disposición”, se lee en el comunicado.

Arequipa dispone de clases virtuales

Arequipa dispone de clases virtuales


Notas relacionadas
¿Colegios serán sancionados si no realizan clases virtuales por crisis energética? Esto dice Minedu

¿Colegios serán sancionados si no realizan clases virtuales por crisis energética? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde este miércoles 11 de marzo

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao desde este miércoles 11 de marzo

LEER MÁS
Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Decenas de usuarios de OMAPED de Talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

ONP inicia pago de pensiones a domicilio en Lima del 12 al 21 de marzo: más de 9.800 jubilados recibirán su dinero en casa

Sociedad

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025