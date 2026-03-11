Juezas de violencia reinician campaña de prevención de acoso en unidades de transporte público

Se insta a los operadores a actuar ante casos de agresión, reteniendo al agresor y reportando el hecho. Fuente: Difusión.

Más de 100 operadores de transporte público, entre conductores y cobradores de la empresa ETRABUS S.A., que presta servicio en el distrito de Mariano Melgar, fueron capacitados por las juezas del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Las juezas Crisley Herrera y Janeth Acabana reiniciaron esta campaña de prevención frente a los constantes casos de acoso y tocamientos indebidos registrados en unidades de transporte público urbano, ante el reinicio de las labores escolares.

Las magistradas y servidores del Módulo de justicia especializado iniciaron, este año, las campañas de prevención con el objetivo de sensibilizar a los operadores del transporte público y promover la denuncia de estos hechos que afectan principalmente a mujeres y adolescentes que se desplazan en estas unidades.

Durante la capacitación, las juezas explicaron que ante un caso de violencia dentro de una unidad de transporte, los conductores y cobradores tienen la obligación de retener al presunto agresor en la parte posterior del vehículo y trasladarlo hasta la comisaría más cercana para que la víctima pueda presentar la denuncia correspondiente. De no ser posible, deberán ubicar e informar de lo ocurrido a un efectivo policial, inspector de transporte o personal de serenazgo durante el recorrido de la unidad.

Asimismo, exhortaron a los transportistas a no ser indiferentes frente a estos hechos, ya que muchas veces son testigos directos de las agresiones y su testimonio puede ser determinante para el proceso judicial y para evitar la impunidad de estos delitos.

Durante la actividad, la psicóloga y asistenta social del Módulo Penal de Violencia Susan Pelaez y Elizabeth Cangre, respectivamente, junto a otros cobradores, realizaron dinámicas y formularon preguntas a los conductores con el objetivo de reforzar el compromiso para erradicar todo acto de violencia dentro del transporte público.