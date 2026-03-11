Juzgado de Flagrancia sentenció a 5 años de cárcel que robó a agricultor en Tiabaya

Corte destaca su compromiso con respuestas rápidas ante delitos, protegiendo así a las víctimas y garantizando la seguridad ciudadana. Fuente: Difusión.

El 3er. Juzgado Unipersonal de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a cinco años, un mes y 25 días de pena privativa de la libertad efectiva a Mario Quispe Calla por la comisión del delito de robo agravado en agravio de un agricultor del distrito de Tiabaya a quien logró robarle 160 soles.

El hecho delictivo ocurrió cuando el sentenciado interceptó al agricultor y, mediante amenazas, lo sujetó del cuello para despojarlo del dinero.

Tras la intervención de las autoridades, el caso fue tramitado bajo el proceso inmediato por flagrancia delictiva, logrando resolverse de manera inmediata.

Durante la audiencia, el juzgado valoró los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, determinando la responsabilidad penal del acusado por el delito de robo agravado por lo que dispuso su internamiento en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la condena.

Este tipo de decisiones reafirma el compromiso del Sistema de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa de brindar respuestas rápidas y efectivas frente a los delitos, garantizando la protección de las víctimas y la seguridad ciudadana.