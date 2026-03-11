HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Proyecto "Paqary Justicia" busca fortalecer la justicia de paz en zonas de Arequipa y Caylloma

Proyecto será ejecutado por la Universidad San Pablo en convenio con la Universidad Católica San Pablo.

La iniciativa incluye la sensibilización ciudadana y la articulación institucional. Fuente: Difusión.
La iniciativa incluye la sensibilización ciudadana y la articulación institucional. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia en las zonas rurales, el proyecto Paqary Justicia impulsará acciones orientadas a consolidar la justicia de paz como uno de los pilares fundamentales para la resolución de conflictos comunitarios en las provincias de Arequipa y Caylloma, según pudo conocerse de la presentación de esta iniciativa que será ejecutada por la Universidad Católica San Pablo en coordinación con la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo de la justicia de paz como uno de los mecanismos más cercanos y accesibles para la ciudadanía, especialmente en áreas rurales donde los jueces de paz cumplen un rol clave en la atención oportuna de controversias y en la preservación de la convivencia comunitaria.

El proyecto contempla la generación de herramientas jurídicas aplicadas, la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer el marco normativo y la promoción de espacios de articulación entre la justicia de paz y las distintas instancias del sistema judicial. Asimismo, se busca fortalecer las capacidades de los jueces de paz y promover una mayor coordinación con los operadores del sistema de justicia.

La iniciativa es impulsada por la Universidad Católica San Pablo, a través de su Departamento de Derecho y Ciencia Política, institución que ha desarrollado el diseño técnico del proyecto, así como la elaboración de herramientas jurídicas especializadas, el acompañamiento académico a las actividades formativas y la generación de insumos orientados al fortalecimiento institucional de la justicia de paz.

El proyecto se desarrollará en distritos rurales de las provincias de Arequipa y Caylloma, donde el acceso a la justicia enfrenta mayores desafíos debido a factores como la distancia geográfica, la limitada presencia institucional y el escaso conocimiento ciudadano sobre las funciones que cumple la justicia de paz.

Para alcanzar sus objetivos, Paqary Justicia contempla diversos componentes como la producción jurídica aplicada, el fortalecimiento de capacidades locales, la articulación institucional y la sensibilización ciudadana. A través de estas acciones se busca generar aprendizajes que permitan identificar buenas prácticas, así como los principales desafíos y oportunidades de mejora en el ejercicio de la justicia de paz.

El proyecto beneficiará directamente a los jueces de paz que ejercen funciones en zonas rurales de Arequipa y Caylloma, así como a jueces de carrera, operadores del sistema de justicia y autoridades locales vinculadas a la gestión de conflictos comunitarios. De manera indirecta, también favorecerá a las comunidades que recurren a la justicia de paz como una vía cercana, rápida y efectiva para resolver sus conflictos.

Durante la presentación de este trascendental proyecto tomaron parte el presidente de la Comisión Nacional de Justicia de Paz e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dr. Johnny Cáceres Valencia; presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo; además de las autoridades de la Universidad Católica San Pablo.

