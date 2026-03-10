Si las elecciones fueran mañana (ya lo son), por Mirko Lauer

Ahora sí hemos empezado a entrar a lo que algunos llaman la zona de infarto en las próximas elecciones. Cambios importantes en relativamente poco tiempo, al margen de la magnitud del candidato. La empresa Datum acaba de revelar una encuesta donde empieza a encontrar su lugar lo inesperado. Comienza el tramo de las sorpresas.

En la medición de Datum, los dos avances más rápidos no corresponden a los candidatos con más intención de voto. En cuatro semanas César Acuña ha pasado de 3% a 5,2%, y Wolfgang Grozo de 1,4% a 4,2%. No se colocan a un paso de la punta, pero sí son saltos importantes. No por la cifra alcanzada, sino por el breve tiempo en que el salto se ha dado.

Este tipo de salto se puede producir en otros candidatos. Pero el fenómeno por el cual una parte del electorado empieza a mirar en otra dirección se va a volver cada vez más errático. Conocemos las fuertes escaladas y los volteretazos de última hora. Se puede pegar un salto, pero lo difícil parece ser conservar lo ganado.

Lo que hay que empezar a mirar ahora son las acumulaciones rápidas en la intención de voto, no importa cuán rezagado se encuentre ese candidato. Las historias que llevan a la inesperada derrota o al súbito triunfo están allí en nuestra tradición electoral. Producto de una democracia sin partidos políticos.

El otro nuevo desarrollo que nos trae Datum es la caída de Rafael López Aliaga hasta unas décimas por debajo de Keiko Fujimori, ambos pegados al 10%. Un porcentaje que en las actuales circunstancias no garantiza nada; hay demasiados votos sueltos en plaza con fuertes ganas de descubrir, por tanto, producir algo nuevo.

La recuperación de Fujimori también se ha producido en las cuatro semanas pasadas. Los analistas en esencia lo atribuyen a que ella se ha quedado tranquila, mientras que su rival López Aliaga ha hecho campaña por sacar a José Jerí, y ahora se le ve como quien nos ha traído el semestre de José María Balcázar, una joyita.

A estas alturas podemos concebir la posibilidad de que López Aliaga, que ha venido cayendo de 13% a 10%, ni siquiera llegue a la segunda vuelta. O que Fujimori, que ha remontado de 8% a 10%, llegue a esa segunda vuelta (si no la frenan los dioses del antisuyo).

Ya casi no tendremos encuestas frescas en abril, ¿o sí?