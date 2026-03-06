HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Sociedad

Reniec entregará DNI este fin de semana en Lima: conoce las sedes y horarios de atención

La medida busca atender la alta afluencia de usuarios que acuden a los centrales registrales ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026.

Colas en la Reniec.
Colas en la Reniec. | La República | Grecia Taica

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que diez de sus oficinas en Lima, con mayor demanda de público, atenderán este sábado 7 y domingo 8 de marzo a fin de facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca atender la alta afluencia de usuarios que acuden a los centros registrales por la cercanía de las Elecciones Generales 2026.

Según la entidad, la ampliación de horarios y prestación de servicios durante los fines de semanas es una acción que vienen desarrollando de manera constante desde inicios del 2025 por la coyuntura electoral. En este caso, se continúa aplicando, dado que el próximo 7 de abril se cierra el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizará el 4 de octubre del presente año.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

lr.pe

Oficinas del Reniec para recojo de DNI

El sábado 7 de marzo, están habilitadas las sedes ubicadas en Independencia, Miraflores, Chosica, Santa Anita, San Juan Lurigancho, Huacho y Cañete. En estos puntos, la entrega será desde las 8:45 a. m. hasta las 2:00 p. m.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En tanto, para el domingo 8 de marzo, el recojo estará disponible en los locales de Miraflores e Independencia entre las 8:45 a. m. y las 12:00 p. m.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis durante todo marzo: estas son las sedes y requisitos según Reniec

lr.pe

¿Cómo consultar si mi DNI ya está listo para recoger?

Antes de acudir a los centros del Reniec, se recomienda verificar si tu documento de identificación ya se encuentra disponible. Para ello, solo debes ingresar al portal oficial de la institución y corroborar el estado de tu trámite. Si este aparece al 100%, recién ahí podrás acercarte a la oficina donde realizaste la gestión dentro del horario correspondiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

LEER MÁS
DNI electrónico gratis durante todo marzo: estas son las sedes y requisitos según Reniec

DNI electrónico gratis durante todo marzo: estas son las sedes y requisitos según Reniec

LEER MÁS
Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Policía muere tras ingerir por error yogur con veneno que era evidencia de investigación en Ucayali

Policía muere tras ingerir por error yogur con veneno que era evidencia de investigación en Ucayali

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Festival de teatro: los estrenos de ingreso libre en el FAE

Sociedad

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

Crisis del GNV causaría mayor desabastecimiento de medicinas, advierte Colegio Químico Farmacéutico: “No podemos dejar a su suerte a la población”

Admisión UNMSM 2026-II: miles de jóvenes rendirán examen en la decana para las áreas de Economía, Humanidades y Sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

RMP sobre orden de revisar plazo de condenas de Vladimiro Montesinos: "Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña"

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025