Reniec entregará DNI este fin de semana en Lima: conoce las sedes y horarios de atención

Colas en la Reniec. | La República | Grecia Taica

Colas en la Reniec. | La República | Grecia Taica

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que diez de sus oficinas en Lima, con mayor demanda de público, atenderán este sábado 7 y domingo 8 de marzo a fin de facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca atender la alta afluencia de usuarios que acuden a los centros registrales por la cercanía de las Elecciones Generales 2026.

Según la entidad, la ampliación de horarios y prestación de servicios durante los fines de semanas es una acción que vienen desarrollando de manera constante desde inicios del 2025 por la coyuntura electoral. En este caso, se continúa aplicando, dado que el próximo 7 de abril se cierra el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizará el 4 de octubre del presente año.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Oficinas del Reniec para recojo de DNI

El sábado 7 de marzo, están habilitadas las sedes ubicadas en Independencia, Miraflores, Chosica, Santa Anita, San Juan Lurigancho, Huacho y Cañete. En estos puntos, la entrega será desde las 8:45 a. m. hasta las 2:00 p. m.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En tanto, para el domingo 8 de marzo, el recojo estará disponible en los locales de Miraflores e Independencia entre las 8:45 a. m. y las 12:00 p. m.

¿Cómo consultar si mi DNI ya está listo para recoger?

Antes de acudir a los centros del Reniec, se recomienda verificar si tu documento de identificación ya se encuentra disponible. Para ello, solo debes ingresar al portal oficial de la institución y corroborar el estado de tu trámite. Si este aparece al 100%, recién ahí podrás acercarte a la oficina donde realizaste la gestión dentro del horario correspondiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

