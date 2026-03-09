HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

La Corte de Sullana refuerza su compromiso con la justicia y la comunidad.

Corte de Sullana firma un acuerdo con autoridades para informar sobre las elecciones 2026 y promover el voto informado, fortaleciendo la participación ciudadana.

Informativo Judicial - Corte Superior de Justicia de Sullana
Informativo Judicial - Corte Superior de Justicia de Sullana

Corte de Sullana informa:

✅ Se firmó un acta de compromiso con autoridades electorales para difundir información sobre las elecciones 2026 y promover el voto informado.

✅ Juzgado colegiado de flagrancia condenó a 9 años de prisión a un sujeto por tocamientos indebidos en agravio de una menor de 11 años.

✅ Se reanudó con normalidad la atención judicial en la sede penal “La Cúpula” tras su proceso de renovación.

📍 Este miércoles 11 de marzo se realizará en Talara un taller sobre estabilidad emocional y sistema de alerta judicial para personas con discapacidad.

