La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo este domingo 8 de marzo la segunda jornada del examen de admisión 2026-II, reuniendo a miles de postulantes que compiten para ingresar a las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería) de la Decana de América.

En esta oportunidad, también participaron quienes se inscribieron bajo la modalidad de prueba especial, que comprende a aspirantes de todas las áreas académicas. En total, la casa de estudios ofrece para este proceso 5.804 vacantes distribuidas en 81 carreras profesionales.

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo

Los resultados del examen de admisión 2026-II de la UNMSM se publicarán oficialmente en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este domingo 8 de marzo. A esta plataforma se ingresa con el número de postulante en la sección de resultados de la prueba vigente. Para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Áreas B y C: Ciencias Básicas e Ingenierías, ingresa AQUÍ.

Evaluaciones restantes

De acuerdo con el recinto universitario, las siguientes pruebas se desarrollarán el sábado 14 y el domingo 15 de marzo. En la primera de estas fechas, rendirán el proceso los postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud, mientras que el último día estará reservado exclusivamente para quienes buscan una vacante en Medicina Humana.

Los aspirantes deberán presentarse en la sede de la Ciudad Universitaria con dos documentos indispensables: su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y actualizado, y el carné de postulante impreso.

Horarios y prohibiciones

La universidad recordó que el ingreso al local asignado será únicamente entre las 6:00 a 8:30 a. m. Pasado ese intervalo, no se permitirá el acceso bajo ninguna circunstancia. Por ello y, a fin de facilitar el traslado de los postulantes, informaron que habilitarán buses a partir de las 4:30 a. m. Las unidades recogerán a los participantes en cuatro puntos de la capital:

Puente Santa Anita: intersección de la avenida Nicolás Ayllón con la Vía de Evitamiento.

Metro de Próceres (San Juan de Lurigancho): avenida Próceres de la Independencia 1632.

Estación Miguel Grau: cruce de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón.

Estación Naranjal: intersección de la avenida Túpac Amaru con la avenida Los Alisos.

Además, recalcaron que está terminantemente prohibido portar o utilizar equipos electrónicos dentro del aula donde se rinde la prueba, tales como celular, radio, reproductores MP3 o MP4, USB, microcámaras, audífonos o cualquier dispositivo de transmisión o recepción de datos que permita conexión con el exterior. El incumplimiento de esta disposición acarreará las medidas establecidas por la normativa del proceso.

