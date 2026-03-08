HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Sociedad

Sicarios asesinan a cantante de música urbana mientras se cortaba el cabello en una barbería del Callao

Testigos relatan que el atacante, que aparentó ser un cliente, disparó varias veces antes de huir en motocicleta. La Policía investiga el crimen, que podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.

Además, un hombre de 48 años resultó gravemente herido y se encuentra en estado reservado en el Hospital Daniel Alcides Carrión. La investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido.
Además, un hombre de 48 años resultó gravemente herido y se encuentra en estado reservado en el Hospital Daniel Alcides Carrión. La investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido. | Foto: difusión

Daren Cárdenas, un cantante de música urbana, fue asesinado a balazos dentro de una barbería ubicada en la calle Lincoln, en el distrito chalaco de La Perla. El crimen ocurrió la noche del último sábado, cuando la víctima se encontraba en el local cuando se realizaba un corte de cabello, según relataron testigos.

La Policía inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del ataque. De acuerdo con las primeras indagaciones, el caso se investiga bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque esa línea aún forma parte de la investigación preliminar.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

lr.pe

Asesinan a cantante urbano Daren C. durante un corte de cabello en La Perla

Personas que presenciaron el hecho señalaron que el atacante ingresó al negocio como un supuesto cliente. Al llegar, consultó por el costo de un corte de cabello y, en cuestión de segundos, sacó un arma y disparó varias veces contra el joven que estaba en una de las sillas del establecimiento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras los disparos, el agresor abandonó el lugar sin permanecer en la escena y se registró un momento de confusión entre quienes estaban en el local. La zona fue acordonada para las pericias y para recabar testimonios que ayuden a reconstruir la secuencia del ataque.

PUEDES VER: Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

lr.pe

Asesinato en el Callao: atacante huyó en motocicleta tras el tiroteo

Luego del ataque, el autor de los disparos escapó a bordo de una motocicleta, según la versión recogida en el lugar. Este dato forma parte de los elementos considerados en la investigación, mientras se revisan posibles registros y se busca identificar la ruta de fuga.

En el mismo hecho, un hombre de 48 años que estaba en el negocio resultó herido de gravedad. Fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado; su identidad no fue difundida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Entrenador de fútbol fue asesinado por sicarios que lo atacaron en plena vía pública en el Callao

Entrenador de fútbol fue asesinado por sicarios que lo atacaron en plena vía pública en el Callao

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Chofer de la empresa Acorsa, baleado en el Callao, fallece y transportistas bloquean un tramo de la av. Néstor Gambetta

Chofer de la empresa Acorsa, baleado en el Callao, fallece y transportistas bloquean un tramo de la av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

LEER MÁS
¡Atención! Sedapal confirma corte de agua en 5 distritos de Lima este 8 y 9 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡Atención! Sedapal confirma corte de agua en 5 distritos de Lima este 8 y 9 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sólo 5 candidatos presidenciales planean culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Cienciano vs Sport Boys EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Liga 1 2026

Sociedad

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de marzo de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sólo 5 de los 36 candidatos presidenciales planean culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano

Jorge Nieto fija postura frente al aborto: “Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025