Sicarios asesinan a cantante de música urbana mientras se cortaba el cabello en una barbería del Callao

Además, un hombre de 48 años resultó gravemente herido y se encuentra en estado reservado en el Hospital Daniel Alcides Carrión. La investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido. | Foto: difusión

Daren Cárdenas, un cantante de música urbana, fue asesinado a balazos dentro de una barbería ubicada en la calle Lincoln, en el distrito chalaco de La Perla. El crimen ocurrió la noche del último sábado, cuando la víctima se encontraba en el local cuando se realizaba un corte de cabello, según relataron testigos.

La Policía inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del ataque. De acuerdo con las primeras indagaciones, el caso se investiga bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque esa línea aún forma parte de la investigación preliminar.

Asesinan a cantante urbano Daren C. durante un corte de cabello en La Perla

Personas que presenciaron el hecho señalaron que el atacante ingresó al negocio como un supuesto cliente. Al llegar, consultó por el costo de un corte de cabello y, en cuestión de segundos, sacó un arma y disparó varias veces contra el joven que estaba en una de las sillas del establecimiento.

Tras los disparos, el agresor abandonó el lugar sin permanecer en la escena y se registró un momento de confusión entre quienes estaban en el local. La zona fue acordonada para las pericias y para recabar testimonios que ayuden a reconstruir la secuencia del ataque.

Asesinato en el Callao: atacante huyó en motocicleta tras el tiroteo

Luego del ataque, el autor de los disparos escapó a bordo de una motocicleta, según la versión recogida en el lugar. Este dato forma parte de los elementos considerados en la investigación, mientras se revisan posibles registros y se busca identificar la ruta de fuga.

En el mismo hecho, un hombre de 48 años que estaba en el negocio resultó herido de gravedad. Fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado; su identidad no fue difundida.

