Juramentan juezas para Juzgados Transitorios de Familia y Civil de Sullana

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, prestó juramento a Lina Berenisse Benites Cañote y Wendy Peralta Flores, para que desempeñen como juezas supernumerarias del Juzgado Transitorio de Familia y Juzgado Transitorio Civil de Sullana, respectivamente.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Juramentos “Héctor Lama More”, y tras el acto protocolar, el titular de la Corte de Sullana exhortó a las juezas a dar celeridad a los procesos judiciales a su cargo, teniendo en cuenta que la ciudadanía espera la atención oportuna de sus casos.