Alerta en la Amazonía: denuncian abusos contra niñas awajún en Condorcanqui | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Juramentan juezas para Juzgados Transitorios de Familia y Civil de Sullana

El evento se realizó en la Sala de Juramentos “Héctor Lama More”, donde se enfatizó la importancia de la celeridad en los procesos judiciales que manejarán.

Li Córdova instó a las nuevas juezas a priorizar la atención a la ciudadanía. Fuente: Difusión.
Li Córdova instó a las nuevas juezas a priorizar la atención a la ciudadanía. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, prestó juramento a Lina Berenisse Benites Cañote y Wendy Peralta Flores, para que desempeñen como juezas supernumerarias del Juzgado Transitorio de Familia y Juzgado Transitorio Civil de Sullana, respectivamente.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Juramentos “Héctor Lama More”, y tras el acto protocolar, el titular de la Corte de Sullana exhortó a las juezas a dar celeridad a los procesos judiciales a su cargo, teniendo en cuenta que la ciudadanía espera la atención oportuna de sus casos.

