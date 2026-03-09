Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

Con la participación de los integrantes del Comité Distrital de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva de Sullana, se llevó a cabo la reunión de coordinación, en la que se abordó la atención de los casos en flagrancia y la actuación interinstitucional de los operadores de justicia, además de insistir ante la Fiscalía de la Nación para la asignación de fiscales que permitan dinamizar las labores de lucha contra la delincuencia.

Durante su intervención el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, agradeció la participación de los operadores de justicia, así como del Alcalde de Sullana, Marlén Mogollon Meca.

Cabe precisar que la sesión de trabajo contó además con la participación del Dr. Edman Rodríguez Vásquez, Secretario Técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, quien abordó aspectos vinculados al funcionamiento operativo de las Unidades de Flagrancia y la articulación interinstitucional para optimizar la atención de

Durante la reunión se adoptaron acuerdos orientados a fortalecer la coordinación operativa y optimizar la respuesta del sistema de justicia frente a los delitos en flagrancia, en concordancia con la Ley N.° 32348.