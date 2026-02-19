Bus del Metropolitano quedó varado a la altura de estación Dos de Mayo: pasajeros esperaron más de 20 minutos

La incidencia ha provocado un aumento en los tiempos de espera en varias estaciones, afectando principalmente las rutas hacia la Estación Central. | Foto: Andina/difusión

Un bus del Metropolitano quedó varado la mañana de este miércoles, alrededor de las 9:00 a. m., a la altura de la estación Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, generando alteraciones en el servicio en plena hora de alta demanda. La incidencia afectó el tránsito regular de las unidades que se desplazan por este tramo del corredor exclusivo.

Usuarios reportaron un aumento en los tiempos de espera en diversas estaciones, principalmente en los servicios que se dirigen hacia la Estación Central y la vía expresa. La situación ocurrió en horario laboral, lo que habría generado mayor concentración de pasajeros en los paraderos.

Se restableció el servicio y las rutas del Metropolitano tras interrupción

Luego de varias horas, finalmente el servicio del Metropolitano hacia la Estació Central y vía expresa se reanudó con normalidad. Los buses, según la autoridad, ya pueden circular por la avenida Alfonso Ugarte en el sentido de Lima Norte hacia el centro.

Fin de los desvíos en el Metropolitano, informa la ATU. Foto: X

ATU reportó demoras en el Metropolitano por bus detenido

Mediante un comunicado compartido en la red social X (anteriormente Twitter), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el incidente mantuvo el desvío de los servicios expresos y regulares B del Metropolitano. Estos, de manera temporal, circularon por Plaza Castilla, Emancipación y Colmena, con destino final a la Estación Central o continúan su ruta por la vía expresa.

Comunicado de la ATU sobre el incidente con un bus del Metropolitano cerca de la estación Dos de Mayo. Foto: X

