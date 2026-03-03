HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

ATU garantiza el abastecimiento total de gas natural para su flota del Metropolitano y corredores complementarios

La entidad informó que su servicio de transporte no se verá afectado y que el suministro en las unidades es prioritario.

ATU garantiza el abastecimiento de gas natural
ATU garantiza el abastecimiento de gas natural | Foto: Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el sistema COSAC I - Metropolitano "cuenta con la previsión necesaria para garantizar el abastecimiento del 100% de su flota, que opera íntegramente con gas natural (GNV)". Asimismo, anunciaron que se ratificó la prioridad del suministro conforme a la normativa vigente.

Con respecto a los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, la entidad informó que se han tomado acciones individuales para asegurar el abasto del hidrocarburo tras la declaratoria de emergencia, vigente del 1 al 14 de marzo, por parte del Gobierno.

Sistema integrado de transporte continuará operativo

La entidad aseguró que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) se mantiene plenamente operativo. Por ello, tomó las siguientes acciones en los corredores complementarios:

  • Corredor Rojo: Mantiene una situación óptima gracias a su infraestructura propia y coordinación directa con la empresa distribuidora, lo que respalda la operación total de su flota.
  • Corredor Azul: Se ejecuta un plan de contingencia, abasteciendo sus unidades en un punto alterno autorizado mientras se gestiona el impacto logístico y económico para no afectar el servicio.
  • Corredor Morado: Se coordinó con estaciones cercanas a su patio para asegurar la provisión de gas a sus unidades, manteniendo su operatividad.

Líneas del Metro de Lima y transporte convencional

En el comunicado también se precisa que las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao operan con total normalidad, al ser abastecidas por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), sin depender del suministro de gas natural.

En cuanto al transporte convencional, "se precisa que el 83% de las unidades funciona con diésel, por lo que el impacto es menor". Las unidades que utilizan GNV deberán abastecerse conforme a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Suministro en emergencia hasta el 14 de marzo

El MINEM declaró en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional, tras la deflagración en el ducto de Camisea. El incidente derivó en restricciones para la comercialización del combustible, incluida la suspensión de la venta para vehículos particulares en Lima. Según se lee en la resolución viceministerial, la medida aplica hasta el 14 de marzo. 

Se espera que, durante el periodo de emergencia, el suministro de gas natural se estabilice de forma progresiva a medida que avancen las labores técnicas en el tramo afectado del ducto y se restablezca el flujo regular hacia la costa.

