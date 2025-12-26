Un gran incendio en el Rímac dejó a varias familias damnificadas la tarde del 25 de diciembre. Durante las celebraciones de Navidad, el siniestro se inició en un almacén de textiles y se extendió en los cinco pisos del lugar. Los vecinos de los inmuebles aledaños han visto afectados sus hogares por las llamas, inundaciones, falta de luz y temen por un posible derrumbe de sus casas.

El incendio de código 4 consumió por completo un almacén de telas y otros productos. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) desplegó un operativo de gran escala con más de 30 unidades para evitar que las llamas se extendieran a las viviendas colindantes.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gigantesco incendio código 4 en almacén a metros de un grifo movilizó más de 30 unidades de bomberos en el Rímac

Vecinos temen perder sus hogares tras incendio en el Rímac

Los ciudadanos reclamaron que las paredes de sus casas podrían colapsar a causa de las llamas y la filtración de agua. "El incendio ha sido a la espalda de nosotros, en el edificio del costado. Ha venido un ingeniero de la Municipalidad y nos ha dicho que no podemos habitar porque parece que la pared y la columna se ha ladeado a causa del fuego y por ello podría venirse (abajo), por eso estamos preocupados porque, probablemente, Dios no quiera, esa pared podría venirse sobre nosotros", advirtió una madre de familia a Latina.

Otra persona afectada, que vivía al lado del predio incendiado, indicó que algunos de sus artefactos quedaron descompuestos debido al ingreso de agua. Asimismo, la mujer mencionó que el alcalde del Rímac, Néstor Evadio de la Rosa Villegas, no ha tomado medidas sobre el siniestro.

"Hemos tenido que mover todo porque está mojado y las autoridades no dan solución a nada. La empresa no tenía permiso y toda esa pared (del edificio afectado) colinda con nosotros... Pedimos que el alcalde tome medidas porque ayer vino y nos dijo 'Qué puedo hacer yo, eso tiene que ver defensa civil y fiscalización. Esto no es de mi gobierno'", reclamó la mujer del inmueble afectado.

Este siniestro en el Rímac se suma a una serie de emergencias registradas durante las últimas 24 horas en la capital. Según el CGBVP, se han atendido más de 45 emergencias en Lima y Callao en lo que va de la Navidad, siendo el uso de pirotécnicos y cortocircuitos las causas más probables en la mayoría de los casos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.