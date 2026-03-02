Parte del techo de la iglesia de San Lázaro, en el distrito del Rímac, se vino abajo el último domingo a las 11.50 a.m., apenas minutos antes de que se iniciara la misa del mediodía. El desprendimiento cayó sobre la zona del altar principal y provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban dentro del recinto. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

El colapso ocurrió cuando el templo ya estaba abierto y algunos fieles ultimaban detalles para la celebración religiosa. De acuerdo con lo relatado por el alcalde Néstor De La Rosa, el estruendo sorprendió al sacerdote y a visitantes que permanecían en el interior. La estructura cedió de manera repentina y los fragmentos impactaron en el área del atrio, sin que nadie estuviera en ese punto exacto.

Quienes se hallaban preparando la ceremonia lograron retirarse a tiempo tras escuchar el crujido previo a la caída. El histórico inmueble, levantado en 1563 y considerado uno de los más antiguos del Perú, presentaba deterioro en su infraestructura, según se conoció posteriormente. Tras lo sucedido, la celebración quedó suspendida y el acceso fue restringido por precaución.

Cámaras registraron grave deterioro. Foto: Canal N

Personal de la Municipalidad Distrital del Rímac y agentes de la Policía Nacional del Perú cerraron el ingreso para facilitar las inspecciones técnicas. Asimismo, el Ministerio de Salud envió el último domingo tres ambulancias del SAMU ante cualquier eventualidad, aunque finalmente no fue necesaria la atención de emergencia.

La comuna declaró el local inhabitable y anunció su clausura temporal por razones de seguridad. En tanto, equipos de Gestión de Riesgos de la comuna del Rímac supervisan la zona y mantienen el cerco perimétrico para evitar incidentes adicionales. Según indicó el burgomaestre, las labores de evaluación y posterior restauración estarán a cargo del Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Lima, la Municipalidad Metropolitana y el programa ProLima.

