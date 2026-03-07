HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sporting Cristal recupera terreno en el Torneo Apertura tras vencer 3-1 a Alianza Atlético

Sin embargo, partido terminó manchado por un supuesto ataque de racismo por parte del argentino Franco Coronel contra el celeste Cristiano Da Silva .

Ávila marcó su primer gol en el Torneo Apertura.
Ávila marcó su primer gol en el Torneo Apertura. | Carlos Félix

Triunfo soso. Sporting Cristal aún no quiere despedirse de su lucha por el Torneo Apertura y ayer, con anotaciones de Luis Iberico, Irven Ávila e Ian Wisdom, sumó su primera victoria en el Alberto Gallardo ante Alianza Atlético de Sullana (3-1).

Si bien la mente está puesta en la Copa Libertadores, el técnico Paulo Autuori no da por terminada su disputa por la primera parte del campeonato y sin mostrar un fútbol vistoso, ese que Cristal nos tiene acostumbrado, se las ingenió para ganar a un elenco “Churre” que tuvo la primera clara en el arranque. Un error en la defensa celeste, no fue aprovechado por el atacante Christian Valladolid, quien, en el mano a mano con Diego Enríquez, no pudo.

Los visitantes empezaron a cortar el juego con entradas fuertes y José Carlos Villegas fue el primero en recibir una amarilla. Posteriormente, el defensor se iría expulsado sobre los 54 minutos.

Cristal empezó a abrir los espacios y se adueñó del balón, hasta que logró romper el cero con un cabezazo suave de Iberico (20’) tras previo centro desde el sector derecho de Leandro Sosa.

Esto determinó que los del Rímac sigan dominando el juego y Sullana dejó de presionar como en los minutos iniciales. Ávila falló en una jugada previa, pero tuvo su revancha a poco de culminar la primera parte.

Tras una combinación en pared con Wisdom, que metió un buen pase filtrado, el “Cholito” (37’) quedó frente a frente con el golero Daniel Prieto y con todo el tiempo y espacio del mundo, amplió el resultado.

Todo indicaba que para el segundo tiempo se venía la “Máquina Celeste”, y más aún cuando su rival ya estaba con 10 hombres, e incluso Christofer Gonzales (68’) anotó uno más, pero en la jugada previa, Iberico se encontraba en posición adelantada. El VAR intervino para la decisión final.

La visita siguió atacando hasta que al fin se le abrió el arco. Franco Coronel (82’) sacó un potente remate dentro del área y descolocó a Enríquez.

Los norteños siguieron insistiendo y estuvieron muy cerca de la igualdad. Luego se desinflaron al otra vez sumar una tarjeta roja en su equipo. Esta vez Gastón Suárez (88’) se encargó de cortar un contragolpe letal y vio su segunda amarilla.

El juez dio seis minutos de tiempo agregado y Wisdom (90’ +6) en la última sacó un remate cruzado para sentenciar el 3-1.

Al finalizar el encuentro se vio manchado por un supuesto ataque de racismo. El lateral izquierdo de Cristal, Cristiano Da Silva, denunció ante el juez Daniel Ureta que el argentino Franco Coronel lo insultó. Esto desató la ira de todos en el banco de suplentes y se armó una pequeña gresca. El brasileño esperó en los vestuarios al atacante para recriminarle. La FPF iniciará las investigaciones correspondientes y el elenco de La Florida, mediante su gerente deportivo, Gustavo Zevallos, denunciará al atacante.

