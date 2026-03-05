El hermano de la joven deportista exige una pena mayor para Adrián Villar tras acabar con la vida de la campeona nacional. | Composición LR | Carlos Félix

Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, expresó su desaprobación hacia la apelación que presentará la defensa de Adrián Villar, quien recibió 9 meses de prisión preventiva por atropellar y matar a la atleta nacional en San Isidro. Según la declaración del familiar, el abogado del imputado planteó razones que carecen de fundamento.

En nombre de su familia, Gino Marzano calificó de "lamentable" la postura del legista del joven acusado. "En realidad, la defensa presentó argumentos inverosímiles", comentó, refiriéndose a los estudios y carrera de Villar, los cuales fueron usados como justificación para impugnar la medida de prisión preventiva.

De igual manera, se pronunció sobre las disculpas ofrecidas por el joven durante su audiencia, las cuales considera una "estrategia legal" más que una declaración sincera. "Existen indicios de que buscó asesoramiento jurídico desde el momento en que ocurrió el incidente y claramente optaron por un camino largo, en lugar de seguir el inmediato que implicaba entregarse", declaró en Latina Noticias.

Hermano de Lizeth Marzano cuestiona la defensa de Villar

Marzano también cuestionó los planteamientos del abogado César Nakazaki, quien argumentó que su cliente, Adrián Villar, no tenía obligación legal de entregarse tras el suceso y pidió que se desestimara la prisión preventiva. Además, sugirió la posibilidad de una pena más leve por el delito cometido.

"Decir que no hay obligación (legal) de entregarse es prácticamente incitar a la fuga tras un atropello", agregó. Por este motivo, Gino Marzano considera que quienes huyen después de atropellar a alguien deberían enfrentarse a una pena más severa.

Ante este escenario, los familiares han solicitado que el delito sea recalificado como homicidio simple con dolo eventual, lo que podría conllevar una pena de más de diez años de cárcel. Además, pidieron que las investigaciones avancen sin demoras ni encubrimientos hacia el joven imputado.

Prisión preventiva de 9 meses para Adrián Villar

La decisión del Poder Judicial, tomada en la noche del 4 de marzo por el juez Adolfo Farfán Calderón, fue emitida tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstrucción del proceso penal. El acusado enfrenta una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente.

La audiencia fue pospuesta en dos ocasiones. En la primera sesión, el juez suspendió el debate tras el reclamo de la defensa por la entrega incompleta de un informe pericial, el cual, según indicó, contenía alrededor de 50 páginas y 30 anexos. La segunda jornada terminó sin una resolución inmediata, luego de que ambas partes presentaran sus argumentos.

