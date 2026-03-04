HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente de CSJAR recibe visita protocolar de nueva junta directiva del Colegio de Abogados

Autoridades estrechan lazos para fortalecer lazos de cooperación interinstitucional.

Durante la reunión, se abordaron temas de modernización judicial y capacitación continua. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo recibió la visita protocolar de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados de Arequipa con la finalidad de fortalecer los lazos institucionales y reafirmar el compromiso de trabajo coordinado en favor del sistema de justicia.

La comitiva fue encabezada por el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, quien estuvo acompañado por los integrantes de su junta directiva. Durante la reunión, ambas autoridades expresaron su disposición de mantener una relación de diálogo y cooperación interinstitucional permanente, orientada a promover una administración de justicia más célere, transparente y eficiente en favor de la ciudadanía.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, destacó la importancia de la participación activa del gremio de abogados en la mejora continua del servicio judicial, resaltando que el trabajo articulado entre magistrados y abogados contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Por su parte, el Dr. Jorge Sumari, destacó su compromiso de fortalecer nexos institucionales a partir del respeto a la institucionalidad en un estado de Derecho. En esta cita los diferentes integrantes de la junta directiva abordaron temas vinculados a la modernización del servicio judicial, el uso de herramientas tecnológicas, la capacitación continua de los operadores de justicia y la necesidad de mantener canales de comunicación fluidos que permitan atender oportunamente las inquietudes de los profesionales del Derecho.

La reunión culminó con el compromiso de ambas instituciones de impulsar acciones conjuntas que redunden en beneficio de los justiciables y del adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el distrito judicial de Arequipa.

Durante esta reunión tomaron parte la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva y los integrantes de la directiva, Vicedecana, Abg. Mary Luz Catacora Molina; Director de Formación Jurídica, Abg. Neil Amador Huamán Paredes¸ Director de Defensa Gremial y Disciplina, Abg. Máximo Enrique Murillo Celdán; Director Tesorero, Abg. Gonzalo Alonso Rodríguez Valdivia; Director Secretario, Abg. José Andrés Coa Prieto; Director de Actividades Deportivas, Abg. Armando Jesús Montoya Pinto.

