Judicialidad

Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

Evento solemne estuvo a cargo del presidente encargado del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. 

La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia. Fuente: Difusión.

El juez superior, presidente de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Isaac Rubio Zeballos, juramentó como juez supremo de la República ante el presidente encargado del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga.

El Dr. Rubio Zevallos juramentó junto a 7 magistrados/as como jueces supremos provisionales, a fin de reforzar el trabajo de reducir la carga procesal en la alta instancia en la administración de justicia.

Durante el acto solemne, realizado en Palacio de Justicia, Prado Saldarriaga invocó a quienes desde hoy se incorporan a las salas supremas a dedicar sus mejores esfuerzos para hacer más eficiente el servicio del Poder Judicial.

El magistrado sostuvo que la Corte Suprema de Justicia afronta una situación complicada en lo que atañe al problema de carga procesal y esto se reproduce con las dimensiones propias de las especialidades en las distintas unidades que integran el máximo órgano de este poder del Estado.

De ese modo, de acuerdo a la Resolución Administrativa N° 000042-2026-P-PJ, el Dr. Rubio Zeballos, integrará la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria que preside el Dr. Víctor Castillo León e integran los jueces supremos, Silvia Consuelo Rueda Fernández y Jackeline Yalán Leal.

