HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Sociedad

Choferes de buses Excelentes Unidos en Ate son víctima de reglaje por extorsión: "No quiero llevar a un compañero en un ataúd"

Transportistas señalan que se trata del segundo grupo de delincuentes que intenta imponer el cobro de cupos a la empresa. 

Extorsionadores ponen en riesgo la seguridad de trabajadores y pasajeros.
Extorsionadores ponen en riesgo la seguridad de trabajadores y pasajeros. | Foto: composición LR/Panamericana TV

El servicio de transporte público en Ate fue afectado luego de que la empresa Excelentes Unidos decidió suspender sus operaciones. La medida se da frente a las constantes amenazas que están recibiendo extorsionadores. Hace poco, los fascinerosos enviaron un video donde hicieron muestra del reglaje que aplicaron a uno de los conductores. Los trabajadores temen que uno de sus compañeros resulte afectado.

Choferes denuncian reglaje y amenazas de muerte en Ate

De acuerdo a integrantes de la empresa, los criminales enviaron un video en el que se aprecia el seguimiento a uno de sus trabajadores mientras cumplía su ruta. En la grabación, el sujeto se hace pasar por usuario del servicio, registra cada desplazamiento del conductor y luego envía el archivo por WhatsApp acompañado de la frase: "Ya están avisados".

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

De acuerdo con la denuncia, las intimidaciones incluyen la exigencia de que los transportistas se comuniquen lo más pronto, con la advertencia de que, si no acceden, el monto solicitado aumentará. Al respecto, encargados de Excelentes Unidos alertaron que ya estarían pagando dinero a un primer grupo de extorsionadores.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La empresa cuenta con alrededor de 80 unidades que cubren el trayecto Callao–Ate y, ante el riesgo de represalias, como la quema de vehículos o un ataque directo, decidió detener por completo sus salidas desde el último viernes 27.

PUEDES VER: Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

lr.pe

El temor entre el personal es evidente. "No quiero llevar a un compañero en un ataúd. Es una tristeza para su familia", expresó uno de los choferes, reflejando la preocupación general. De esta forma, suspendieron sus operaciones y esperan acciones concretas de la Policía que permitan restablecer el servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

LEER MÁS
Por fin el Gobierno concretó la extradición de alias ‘Negro Marín’

Por fin el Gobierno concretó la extradición de alias ‘Negro Marín’

LEER MÁS
Asesinan a mototaxista en Breña: falso pasajero le disparó y dejó carta extorsiva

Asesinan a mototaxista en Breña: falso pasajero le disparó y dejó carta extorsiva

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY por la Liga 1 2026: el Rojo Matador gana

Barcelona aplastó 4-1 a Villarreal por la la Liga Española: Lamine Yamal anotó su primer hat-trick

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Sociedad

Lluvias en Perú EN VIVO: tormentas eléctricas, crecida de ríos y más de la emergencia por El Niño Costero

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 28 de febrero, según IGP?

Extorsionadores disparan más de 20 veces a restobar repleto de comensales en San Juan de Miraflores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025