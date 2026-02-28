El servicio de transporte público en Ate fue afectado luego de que la empresa Excelentes Unidos decidió suspender sus operaciones. La medida se da frente a las constantes amenazas que están recibiendo extorsionadores. Hace poco, los fascinerosos enviaron un video donde hicieron muestra del reglaje que aplicaron a uno de los conductores. Los trabajadores temen que uno de sus compañeros resulte afectado.

Choferes denuncian reglaje y amenazas de muerte en Ate

De acuerdo a integrantes de la empresa, los criminales enviaron un video en el que se aprecia el seguimiento a uno de sus trabajadores mientras cumplía su ruta. En la grabación, el sujeto se hace pasar por usuario del servicio, registra cada desplazamiento del conductor y luego envía el archivo por WhatsApp acompañado de la frase: "Ya están avisados".

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

De acuerdo con la denuncia, las intimidaciones incluyen la exigencia de que los transportistas se comuniquen lo más pronto, con la advertencia de que, si no acceden, el monto solicitado aumentará. Al respecto, encargados de Excelentes Unidos alertaron que ya estarían pagando dinero a un primer grupo de extorsionadores.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La empresa cuenta con alrededor de 80 unidades que cubren el trayecto Callao–Ate y, ante el riesgo de represalias, como la quema de vehículos o un ataque directo, decidió detener por completo sus salidas desde el último viernes 27.

El temor entre el personal es evidente. "No quiero llevar a un compañero en un ataúd. Es una tristeza para su familia", expresó uno de los choferes, reflejando la preocupación general. De esta forma, suspendieron sus operaciones y esperan acciones concretas de la Policía que permitan restablecer el servicio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.