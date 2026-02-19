HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en 2 distritos de Lima este viernes 20 de febrero: verifica si tu zona será afectada

La empresa estatal advirtió que la interrupción del recurso será hasta por 12 horas, por lo que pidieron a los usuarios tomar las previsiones del caso. 

Corte de agua hasta por 12 horas en dos distritos de Lima Metropolitana.
Corte de agua hasta por 12 horas en dos distritos de Lima Metropolitana. | Foto: Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 20 de febrero suspenderá el suministro en dos distritos de Lima Metropolitana. La interrupción está prevista desde el mediodía hasta las 8.00 p. m. como parte de trabajos operativos en la red.

Según precisó la entidad, la medida responde a labores de limpieza de reservorios, así como a intervenciones en cámaras de purga de aire y en hidrantes contra incendios. Estas acciones forman parte del mantenimiento regular del sistema y buscan asegurar la continuidad y calidad del servicio en las zonas afectadas.

Distritos que no tendrán agua este 20 de febrero

De acuerdo con el cronograma publicado por la institución, los trabajos se desarrollarán dentro del horario establecido y el restablecimiento del servicio será progresivo una vez concluido el mantenimiento.

Además, la reposición del suministro podría variar según la zona y las condiciones de la red, por lo que la entidad pidió a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información. Cualquier duda puede ser atendida a través del Aquafono (01) 317-8000, con el número de suministro a la mano.

San Martín de Porres

• Hora: Desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Motivo: Limpieza de reservorio.

San Miguel


Zona: Urb. Maranga 1.ª, 2.ª y 3.ª etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad, Av. Andrés Rázuri y calles interiores.
• Hora: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
• Sector: 45
• Motivo: Trabajos de mejoramiento y rehabilitación.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento de la infraestructura hidráulica en Lima Metropolitana con el fin de reducir incidencias y mejorar la presión del servicio.

