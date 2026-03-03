HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
¿Qué fue de los protagonistas de ‘Escalera al cielo’? Así lucen a más de 20 años de su estreno

El recordado drama coreano que conquistó al público vuelve a generar nostalgia entre los fans, quienes hoy siguen de cerca la trayectoria y el presente de sus protagonistas más de 20 años después de su estreno.

Así lucen los protagonistas de 'Escalera al cielo' en 2026. Foto: composición LR/Instagram
En 2003 se estrenó el primer episodio de 'Escalera al cielo', uno de los k-dramas más emblemáticos del Hallyu a nivel mundial. La historia de amor entre Song Joo y Jung SoO marcó a toda una generación y convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales. Más de dos décadas después, los fanáticos se preguntan qué fue de sus actores principales y cómo lucen actualmente.

Protagonizada por Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo y Shin Hyun Joon, la serie narró la intensa historia de dos jóvenes destinados a estar juntos desde antes de nacer, pues sus padres eran amigos cercanos. El intercambio de collares antes de la partida de Song-Joo al extranjero se convirtió en una de las escenas más recordadas del drama.

PUEDES VER: ‘Escalera al cielo’ en cine de Lima 2026: fecha de estreno, entradas y qué capítulos del k-drama proyectarán

¿Qué fue de los protagonistas de 'Escalera al cielo' y cómo lucen actualmente?

Choi Ji Woo (Jung Soo)

La actriz surcoreana interpretó a Jung-Seo cuando tenía 28 años, papel que impulsó significativamente su carrera. Actualmente, a sus 50 años, continúa activa en la industria del entretenimiento. Además de participar en diversos proyectos, mantiene presencia constante en redes sociales, donde comparte colaboraciones con reconocidas marcas coreanas y aspectos de su vida diaria. Sus seguidores pueden encontrarla en Instagram como @choijivvoo.

Choi Ji Woo. Foto: Instagram

Kwon Sang Woo (Song Joo)

El actor dio vida al heredero de una corporación multinacional, consolidándose como uno de los galanes más populares del momento. Hoy, con 49 años, sigue vigente en televisión y cine. Entre sus trabajos recientes figuran la serie de Disney ‘Han River Police’ y la película ‘Heartman: Rock and Love’, estrenada en 2026. En redes sociales se mantiene activo a través de su cuenta @kwonsangwooofficalpage.

Kwon Sang Woo. Foto: Instagram

Shin Hyun Joon (Han Tae Hwa)

Con 57 años, el actor continúa participando en producciones y realities. Se casó en 2013 con Linda Kim, chelista coreano-estadounidense 12 años menor que él, y es padre de tres hijos. Ha mantenido un vínculo cercano con sus seguidores latinoamericanos, visitando países como Perú para realizar fan meetings con formato de concierto sinfónico. De hecho, visitó el país en 2025 y confirmó su regreso para septiembre de 2026.

Shin Hyun Joon. Foto: Instagram

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: 'Quiero volver a verlos'

Últimos capítulos de 'Escalera al cielo' se estrenarán en cine peruano por primera vez

Los seguidores peruanos del k-drama podrán revivir la historia en pantalla grande. Por primera vez, se proyectarán los últimos tres episodios de 'Escalera al cielo', desde la boda de Song Joo y Joon Soo hasta el desenlace que marcó a miles de fanáticos.

El evento se realizará el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m. en el cine UVK Plaza San Martín, en Lima. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Esta función especial promete ser una experiencia nostálgica para quienes desean reencontrarse con personajes como Han Joon Soo, Song Joo y Han Tae Hwa, en una única proyección dedicada a los amantes del k-drama clásico.

