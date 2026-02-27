Sedapal confirmó corte de agua en 3 distritos de Lima este sábado 28 de febrero: revisa si tu sector está en la lista de afectados

Sedapal cortará el servicio de agua en Comas, Ate y La Molina este 28 de febrero. | Foto: Sedapal

Como parte de los trabajos de mantenimiento en la infraestructura del sistema y para brindar un mejor servicio a los usuarios en Lima Metropolitana, Sedapal anunció una suspensión de hasta 12 horas del suministro en tres distritos este 28 de febrero del 2026.

¿Cuáles son los distritos afectados por la interrupción del agua?

La Molina - sector 191

Hora: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Sector: A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Comas - sector 343

Hora: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sector: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Ate

Hora: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Sector: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.

Motivo: Limpieza de reservorio.

“Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad”, manifestó la institución en un comunicado.

Atención al cliente de Sedapal.Foto: Sedapal

Número de atención al cliente

Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro y así conocer el motivo de cualquier retraso adicional.