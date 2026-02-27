Sedapal confirmó corte de agua en 3 distritos de Lima este sábado 28 de febrero: revisa si tu sector está en la lista de afectados
La suspensión temporal del servicio responde a labores técnicas en la red general y se aplicará hasta por 12 horas en sectores y horarios definidos.
- Surco rinde homenaje póstumo al suboficial Patrick Ospina y bautiza con su nombre el Albergue Municipal de Mascotas
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
Como parte de los trabajos de mantenimiento en la infraestructura del sistema y para brindar un mejor servicio a los usuarios en Lima Metropolitana, Sedapal anunció una suspensión de hasta 12 horas del suministro en tres distritos este 28 de febrero del 2026.
PUEDES VER: Sedapal permitirá fraccionar el alza del agua en cuotas hasta 2027, según decreto del Gobierno
¿Cuáles son los distritos afectados por la interrupción del agua?
La Molina - sector 191
Hora: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
TE RECOMENDAMOS
MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Sector: A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez.
Motivo: Limpieza de reservorio.
Comas - sector 343
Hora: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
Sector: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.
Motivo: Limpieza de reservorio.
PUEDES VER: Vecinos de Lima Sur realizan marcha de sacrificio por falta de agua y piden continuar obra potable Nueva Rinconada: "Los silos están colapsando"
Ate
Hora: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
Sector: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.
Motivo: Limpieza de reservorio.
“Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad”, manifestó la institución en un comunicado.
Atención al cliente de Sedapal.Foto: Sedapal
Número de atención al cliente
Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro y así conocer el motivo de cualquier retraso adicional.