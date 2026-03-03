HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Sociedad

Padres de familia rechazan retorno de docente acusado por tocamientos indebidos hacia alumnas en Juliaca

Auxiliar fue asignado a otra institución, donde también fue rechazado; familias exigen su separación definitiva del sistema educativo.

Padres de familia en Juliaca rechazaron el retorno de un auxiliar de un colegio local, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos.
Padres de familia en Juliaca rechazaron el retorno de un auxiliar de un colegio local, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos. | Créditos: Cinthia Álvarez / URPI-LR

En medio de una protesta realizada en los exteriores del plantel, padres de familia de la Institución Educativa Secundaria Técnico Industrial Simón Bolívar, en Juliaca, rechazaron el retorno de un auxiliar de educación acusado de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual contra alumnas. Los manifestantes exigieron que no se permita su reincorporación y que se priorice la seguridad de los estudiantes.

Según los padres de familia, el auxiliar, identificado como Lisandro Rojas, laboró durante varios años en el colegio Simón Bolívar; sin embargo, fue separado en el año 2023 luego de que una estudiante denunciara un presunto hecho de acoso ante la Policía, lo que derivó en su intervención y traslado a la comisaría.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Ocho millones de peruanos no acabaron el colegio: abandono estatal y brechas de género agravan la crisis educativa

lr.pe

La queja de los padres de familia a la UGEL

De acuerdo con el presidente de la Apafa, Arnaldo Ormachea Aliaga, tras esa primera denuncia surgieron otros casos similares. “En la institución se tiene varias denuncias, más de dos denuncias, por eso los padres del otro colegio no lo aceptan porque tiene varios antecedentes, no lo queremos”, afirmó. Precisó que existirían entre cuatro y cinco denuncias formales, además de otros testimonios verbales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El conflicto se reavivó recientemente cuando el auxiliar fue asignado a la Institución Educativa José Ignacio Miranda (INA 91) de Juliaca, donde también fue rechazado por los padres de familia. Tras ello, habría buscado retornar a su plaza original en el Simón Bolívar, lo que generó el inmediato rechazo de la comunidad educativa.

PUEDES VER: Puno: investigan presunta agresión contra menor que resultó con quemaduras

lr.pe

Los padres demandan a la UGEL San Román que disponga su separación definitiva de cualquier cargo que implique contacto con menores y no simplemente su rotación entre instituciones. Asimismo, cuestionaron a las autoridades educativas por permitir su reasignación pese a los antecedentes denunciados.

“Queremos que lo sancionen de por vida, no que lo roten a otra institución porque también hay menores ahí. Vamos a seguir protestando hasta que lo retiren definitivamente”, expresó uno de los padres durante la manifestación.

Este medio intentó comunicarse con el director de la UGEL San Román para conocer su versión sobre la situación del auxiliar; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Entretanto, los padres advirtieron que continuarán con las medidas de protesta hasta que las autoridades adopten una decisión definitiva en resguardo de los estudiantes.

Los padres de familia de la institución educativa expresaron su rechazo a la reincorporación del auxiliar, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos. Foto: Cinthia Álvarez

Los padres de familia de la institución educativa expresaron su rechazo a la reincorporación del auxiliar, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos. Foto: Cinthia Álvarez

Notas relacionadas
Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000: “Tenían todos mis datos”

Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000: “Tenían todos mis datos”

LEER MÁS
Vecinos denuncian que proyecto municipal en SJM destruiría áreas verdes para favorecer a mall: “Quieren cementar nuestro pulmón”

Vecinos denuncian que proyecto municipal en SJM destruiría áreas verdes para favorecer a mall: “Quieren cementar nuestro pulmón”

LEER MÁS
Tomás Gálvez archiva investigación contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del caso Cayara

Tomás Gálvez archiva investigación contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del caso Cayara

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía ESPN] Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: churres ganan

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre habrían regresado al lugar del accidente de Lizeth Marzano: Magaly Medina mostrará exclusivas imágenes

Sociedad

Iquitos: cerca de 130 niños en peligro por jardín inundado y falta de puente ante inicio de clases

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Carnavales en Pucallpa 2026: agua, tradición y alegría en la Amazonía peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025