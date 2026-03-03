Padres de familia rechazan retorno de docente acusado por tocamientos indebidos hacia alumnas en Juliaca

Padres de familia en Juliaca rechazaron el retorno de un auxiliar de un colegio local, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos. | Créditos: Cinthia Álvarez / URPI-LR

En medio de una protesta realizada en los exteriores del plantel, padres de familia de la Institución Educativa Secundaria Técnico Industrial Simón Bolívar, en Juliaca, rechazaron el retorno de un auxiliar de educación acusado de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual contra alumnas. Los manifestantes exigieron que no se permita su reincorporación y que se priorice la seguridad de los estudiantes.

Según los padres de familia, el auxiliar, identificado como Lisandro Rojas, laboró durante varios años en el colegio Simón Bolívar; sin embargo, fue separado en el año 2023 luego de que una estudiante denunciara un presunto hecho de acoso ante la Policía, lo que derivó en su intervención y traslado a la comisaría.

La queja de los padres de familia a la UGEL

De acuerdo con el presidente de la Apafa, Arnaldo Ormachea Aliaga, tras esa primera denuncia surgieron otros casos similares. “En la institución se tiene varias denuncias, más de dos denuncias, por eso los padres del otro colegio no lo aceptan porque tiene varios antecedentes, no lo queremos”, afirmó. Precisó que existirían entre cuatro y cinco denuncias formales, además de otros testimonios verbales.

El conflicto se reavivó recientemente cuando el auxiliar fue asignado a la Institución Educativa José Ignacio Miranda (INA 91) de Juliaca, donde también fue rechazado por los padres de familia. Tras ello, habría buscado retornar a su plaza original en el Simón Bolívar, lo que generó el inmediato rechazo de la comunidad educativa.

Los padres demandan a la UGEL San Román que disponga su separación definitiva de cualquier cargo que implique contacto con menores y no simplemente su rotación entre instituciones. Asimismo, cuestionaron a las autoridades educativas por permitir su reasignación pese a los antecedentes denunciados.

“Queremos que lo sancionen de por vida, no que lo roten a otra institución porque también hay menores ahí. Vamos a seguir protestando hasta que lo retiren definitivamente”, expresó uno de los padres durante la manifestación.

Este medio intentó comunicarse con el director de la UGEL San Román para conocer su versión sobre la situación del auxiliar; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Entretanto, los padres advirtieron que continuarán con las medidas de protesta hasta que las autoridades adopten una decisión definitiva en resguardo de los estudiantes.