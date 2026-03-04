Patrullero policial atropella y mata a obrero que se dirigía a su trabajo en Puno: conductor habría intentado huir
La víctima deja en orfandad a tres menores de edad. La rápida reacción de los testigos permitió intervenir al agente que manejaba la unidad, luego de que tratara de retirarse de la escena.
La madrugada del miércoles 4 de marzo, un trágico accidente ocurrido en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 4.5, cobró la vida de Walter Flores Jinchuña, obrero de construcción de 40 años. El trabajador se dirigía a su centro laboral cuando fue embestido por un patrullero de la Unidad de Carreteras de Puno, de placa EPF-530, hecho que generó indignación entre los pobladores.
De acuerdo con versiones recogidas en la zona, la unidad oficial lo impactó en medio de la escasa visibilidad. Testigos señalaron que el conductor habría intentado retirarse del lugar tras lo sucedido, dejando al herido sin auxilio inmediato.
Conductor de patrullero policial habría intentado huir. Foto: PNP
Interceptan patrullero y familia exige justicia
La reacción de choferes y peatones fue rápida. Varias personas iniciaron una persecución y lograron interceptar el vehículo policial, obligando al efectivo a retornar al punto del siniestro.
Posteriormente, el agraviado fue trasladado en la tolva del mismo móvil hasta el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. No obstante, el personal de salud solo pudo certificar su fallecimiento.
Flores deja tres hijos menores de edad en orfandad. Sus familiares demandaron una investigación imparcial y transparente, al expresar su preocupación de que la condición del agente involucrado pueda influir en el desarrollo de las diligencias.