El caso fue reportado en la comisaría de Carmen Alto de Huamanga. | Foto: composición LR/Dilo Fuerte Ayacucho

El caso fue reportado en la comisaría de Carmen Alto de Huamanga. | Foto: composición LR/Dilo Fuerte Ayacucho

Una perrita murió tras presuntamente ser atacada con arma blanca dentro de la pollería Sumaq Ayllu, situada en la intersección de la avenida Los Libertadores con el jirón Porvenir, en el distrito de Carmen Alto, Ayacucho. El hecho ocurrió la tarde del sábado 27 de febrero, cuando el animal habría ingresado al establecimiento en busca de alimento para sus crías. El caso desató indignación ciudadana y motivó acciones legales por supuesto maltrato.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el can entró al negocio aparentemente atraído por restos de comida. En ese contexto, habría sido agredida con un objeto punzocortante al interior del local. Gravemente herida, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde los especialistas confirmaron su deceso minutos después.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El hecho se difundió rápidamente entre vecinos y colectivos animalistas, que organizaron un plantón para exigir sanción contra los responsables, quienes serían los propietarios del establecimiento. Los manifestantes reclamaron que no se minimizara lo sucedido. "Queremos justicia, que esta sea célere y que no quede impune", indicó una de las protestantes al medio regional Dilo Fuerte Ayacucho.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fiscalía investigará a dueña de pollería

El Ministerio Público informó que la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió diligencias preliminares por el presunto delito de abandono y actos de crueldad en agravio de la sociedad. La investigación quedó a cargo de la fiscal provincial Nelly Paitán Buendía, quien dispuso acciones en coordinación con la Policía Nacional.

Entre las medidas ordenadas figuran la toma de declaración del denunciante, la recopilación de registros de videovigilancia, una constatación en el local señalado y la identificación de los involucrados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.