HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Sociedad

Investigan a dueña de pollería por muerte de perrita callejera en Ayacucho: habría sido atacada con arma blanca tras buscar alimentos

Fiscalía de Huamanga investiga el hecho como un posible delito de crueldad animal. Colectivos de animalistas realizaron protestas.

El caso fue reportado en la comisaría de Carmen Alto de Huamanga.
El caso fue reportado en la comisaría de Carmen Alto de Huamanga. | Foto: composición LR/Dilo Fuerte Ayacucho

Una perrita murió tras presuntamente ser atacada con arma blanca dentro de la pollería Sumaq Ayllu, situada en la intersección de la avenida Los Libertadores con el jirón Porvenir, en el distrito de Carmen Alto, Ayacucho. El hecho ocurrió la tarde del sábado 27 de febrero, cuando el animal habría ingresado al establecimiento en busca de alimento para sus crías. El caso desató indignación ciudadana y motivó acciones legales por supuesto maltrato.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el can entró al negocio aparentemente atraído por restos de comida. En ese contexto, habría sido agredida con un objeto punzocortante al interior del local. Gravemente herida, fue trasladada a una clínica veterinaria, donde los especialistas confirmaron su deceso minutos después.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

lr.pe

El hecho se difundió rápidamente entre vecinos y colectivos animalistas, que organizaron un plantón para exigir sanción contra los responsables, quienes serían los propietarios del establecimiento. Los manifestantes reclamaron que no se minimizara lo sucedido. "Queremos justicia, que esta sea célere y que no quede impune", indicó una de las protestantes al medio regional Dilo Fuerte Ayacucho.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Fiscalía investigará a dueña de pollería

El Ministerio Público informó que la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió diligencias preliminares por el presunto delito de abandono y actos de crueldad en agravio de la sociedad. La investigación quedó a cargo de la fiscal provincial Nelly Paitán Buendía, quien dispuso acciones en coordinación con la Policía Nacional.

PUEDES VER: Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

lr.pe

Entre las medidas ordenadas figuran la toma de declaración del denunciante, la recopilación de registros de videovigilancia, una constatación en el local señalado y la identificación de los involucrados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ayacucho: restos de 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

Ayacucho: restos de 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

LEER MÁS
Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Convocatoria de los procesos de selección de Obras por Impuesto del Gobierno Regional Ayacucho

Convocatoria de los procesos de selección de Obras por Impuesto del Gobierno Regional Ayacucho

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Este animal tiene el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas azules: vive a 4.500 metros de profundidad

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al recordar a los '4 Fantásticos' de la selección peruana: "Siempre hubo mucha rivalidad"

Sociedad

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Perú en alerta por inminente crecida de ríos: marzo será un mes crítico, alerta Senamhi

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025