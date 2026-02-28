HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Sociedad

Madre desaparece con sus dos menores hijos en Trujillo: mujer padecería problemas mentales, alertan familiares

Los familiares han solicitado ayuda para localizar a Maribel León y sus hijos, quienes fueron vistos por última vez el 25 de febrero.

Sería la segunda vez que desaparece, según familiares.
Sería la segunda vez que desaparece, según familiares. | Foto: Sol TV.

Una madre fue reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda con rumbo desconocido en la ciudad de Trujillo. Según sus familiares, se dirigía a construir un espacio donde vivir con dos menores hijos.  

Para los conocidos, la situación resulta especialmente alarmante debido a que la mujer requeriría atención médica especializada y no sería la primera vez que ocurre un hecho similar. En diciembre del 2024, se extravió junto a sus dos hijos y fueron localizados en la ciudad de Lima, tras el pedido de ayuda de uno de los menores al serenazgo de la zona, lo que permitió su regreso a Trujillo. Además, los parientes precisaron que en los últimos meses venía recibiendo tratamiento psiquiátrico. .

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Maribel León. Foto: Sergio Verde/ La República.

Maribel León. Foto: Sergio Verde/ La República.

Familiares solicitan ayuda para ubicarla

La desaparecida fue identificada como Maribel León, quien se encuentra no habida junto a sus hijos Noyer Burgos, de 11 años, y la pequeña Lucesita Saucedo, de apenas 2, desde el miércoles 25 de febrero. Sus familiares denunciaron el hecho y comenzaron a difundir la información, que fue compartida por medios locales.

Según relató su hermana, Ericka León Yupanqui, la mujer salió de la vivienda de su madre, ubicada en el sector Túpac Amaru, luego de que le informen sobre un espacio desocupado donde podría levantar una pequeña casa para vivir con sus hijos. Desde entonces, no han vuelto a tener noticias de ella ni de los menores.

"Ella (Maribel) salió de la casa de mi mamá porque le dijeron que fuera a armar un ranchito más arriba de la casa para que pueda vivir con mis sobrinos. Ella se fue con palos y calaminas para poder armar su rancho, y cuando ya eran las 9 de la noche la estábamos esperando, pero nunca supimos más nada de mi hermana ni de mis sobrinos", dijo preocupada a la La República.

Asimismo, señalaron que la desaparecida mantenía una relación con un joven de 27 años desde hace algunos meses. Según indicaron, al consultarle por su paradero, el hombre respondió de manera nerviosa, lo que despertó sospechas en la familia.

Los parientes exhortaron a las autoridades y a las juntas vecinales a intensificar la búsqueda en espacios públicos como parques, terminales y plazas, con el objetivo de ubicar a la madre y a los menores, mientras la Policía investiga las circunstancias. Asimismo, solicitaron que cualquier persona que logre identificarlos dé aviso inmediato a la autoridad más cercana, con la esperanza de que regresen a casa sanos y salvos.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

