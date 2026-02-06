La familia de Michel Asto Delgado, ingeniero de 34 años, confirma su muerte tras un mes de búsqueda. Su cuerpo fue hallado el 4 de enero en la Morgue Central de Lima como NN. | composición LR

Tras una búsqueda incesante, la familia del ingeniero Michel Asto Delgado (34) confirmó la peor noticia: su cuerpo permanecía desde el 4 de enero en la Morgue Central de Lima, registrado como no identificado (NN), pese a que había una denuncia por desaparición activa desde fines del año pasado.

El joven fue visto por última vez el 29 de diciembre, cuando salió de su centro de labores en Surquillo. Cámaras de seguridad lo captaron luego en Independencia, en lo que habría sido su trayecto habitual hacia el Metropolitano. Desde entonces, no tuvieron más rastros confirmados.

Denuncian falta de indentificación

Un día después de su desaparición, la familia detectó movimientos bancarios irregulares en sus cuentas: una compra en línea por S/1.500 y otra por S/2.300, realizadas con su tarjeta del Banco de Crédito del Perú. Estos indicios motivaron una investigación policial, aunque los familiares denunciaron demoras y trabas para acceder a información clave por parte de entidades financieras y empresas involucradas.

Según información policial, el cuerpo de Asto Delgado fue hallado en una vivienda de Los Olivos, pocos días después de su desaparición. Sin embargo, la falta de una identificación oportuna prolongó durante semanas la incertidumbre de la familia, que recorrió hospitales, comisarías y dependencias estatales sin saber que Michel Asto ya se encontraba en la morgue.

Familia del ingeniero exige justicia

“Después de más de un mes, recién lo han encontrado”, reclamó su madre entre lágrimas en declaraciones a medios locales, al exigir que se esclarezcan las circunstancias de la muerte. La familia sostiene que Michel fue víctima de un presunto asalto y cuestiona por qué no se cruzó antes la información dactilar, pese a la denuncia formal y la difusión del caso en medios.

Mientras continúan las diligencias fiscales para determinar la causa exacta de la muerte, el fallecido deja dos hijos en la orfandad y una familia marcada por el dolor y la indignación.

