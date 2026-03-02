Impunidad en las pistas: más del 80% de casos de atropellos no se judicializan en el Perú

La irresponsabilidad del conductor y el estado de ebriedad son las principales causas de los accidentes de tránsito | Composición LR | Difusión

La irresponsabilidad del conductor y el estado de ebriedad son las principales causas de los accidentes de tránsito | Composición LR | Difusión

La cifra de fallecidos en accidentes de tránsito sigue siendo alarmante, y muchos de estos casos quedan sin justicia o se olvidan con el tiempo. Según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (AVIACTRAN), en 2025 se reportaron un total de 3.980 muertes a raíz de 105.000 accidentes a nivel nacional, de los cuales el 80% (3184) de casos con víctimas mortales no fueron procesados legalmente, según detalló Carlos Villegas, director ejecutivo de la organización.

Debido a esto, los casos muestran una tendencia en la que aquellos con los ingresos necesarios logran avanzar en los procesos judiciales tras un atropello fatal. "La mayoría de la población en Perú tiene pocos recursos. Yo lo experimenté en 2006, cuando un odontólogo ebrio atropelló a mi hijo de nueve años. Tuve que luchar contra la policía para evitar que mi caso quedara impune", señaló Villegas en una entrevista con La República.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Impunidad ante fallecimientos por atropellos

El vocero señaló que la asociación busca implementar medidas más severas contra los conductores que arrebatan vidas de peatones en accidentes de tránsito, en su mayoría ocasionados por la imprudencia del chofer, exceso de velocidad y estado de ebriedad. "¿De qué sirve que AVIACTRAN haya recorrido el país con campañas sobre conductores ebrios, cuando estas personas, a menudo con poder económico, causan accidentes fatales y se libran de cualquier sanción?", lamentó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otra parte, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 72.873 accidentes a nivel nacional, de los cuales 37.324 ocurrieron en Lima. Además, se reportaron 8,246 atropellos y 2,005 atropellos seguidos de fuga, con Lima siendo la ciudad con la mayor cantidad en ambas categorías: 3.948 atropellos y 1.087 atropellos y fuga.

Ante este panorama, el representante advierte que en 20 años de trabajo atendiendo víctimas, solo el 20% de los casos logra justicia por factores de solvencia económica de los afectados para contratar un equipo legal. "En 2006 dijeron que mi hijo se había estrellado con este sinvergüenza. Cambiaron el informe policial y hasta al comandante... Tuve que ir hasta el presidente del Poder Judicial para obtener una sentencia, mientras que el conductor involucrado quedó libre y con una reparación civil ridícula de S/500", recordó el director.

Del mismo modo, la institución indicó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Justicia (Minjus) y que su labor está presente en los hospitales a nivel nacional. Por ello, apuntan a reducir el número actual de casos de muerte por atropello. "Si (los accidentes) son leves y llegan a un entendimiento, se resuelve y no pasa a Fiscalía ni juzgado, pero si son graves o muertes, avanzan al Ministerio Público", explicó.

Pese a que no cuentan con locales ni personal suficiente que permita abarcar todos los incidentes que registran, Villegas asegura que trabajan con abogados voluntarios para aquellos deudos que buscan justicia en sus pérdidas por accidentes de tránsito. "No tenemos la infraestructura suficiente, pero ayudamos con defensas legales que se suman a nuestra causa en todo el Perú", indicó.

PUEDES VER: Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

Lizeth Marzano, víctima de la irresponsabilidad

Uno de los más recientes casos es el fallecimiento de Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea (buceo libre), quien fue atropellada cuando trotaba al lado de la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club, en San Isidro, la madrugada del 18 de febrero. El conductor sindicado como el responsable de este crimen es Adrián Villar, quién habría recibido una presunta protección por parte de las autoridades, según considera Villegas.

Vehículo implicado en el accidente contra Lizeth Marzano. Foto: Carlos Félix

"Esto es un encubrimiento total. Con nuestros voluntarios a nivel nacional pediremos al fiscal de la nación que se le imponga una sanción. No puede haber impunidad. Este joven debería estar preso ahora mismo", subrayó.

La asociación no solo ha solicitado la pena máxima para Villar, sino también para Marisel Linares, propietaria del vehículo involucrado, a quien se le señala como responsable al haber ocultado las responsabilidades de su hijastro. "Estamos exigiendo 35 años de cárcel para estos conductores irresponsables que atropellan y huyen luego de acabar con la vida de inocentes. Si fueran cualquier otra persona, ya estarían presos", enfatizó Villegas.

Las cifras son aún más graves cuando se considera el número de casos que siguen sin recibir justicia. La República se contactó con una madre que prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad. Ella perdió a su hijo de 21 años en abril de 2022 cuando un policía atropelló a él y a dos amigos en Santa Eulalia, Chosica. Tras el incidente, el suboficial se dio a la fuga y terminó huyendo a España. La familia organizó protestas frente a la Defensoría del Pueblo exigiendo justicia, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

Debido a la mala asesoría legal y los beneficios que el policía recibió, este quedó en libertad, mientras que la mujer no pudo apelar la decisión y el caso no avanzó. Además, ella asegura que fue víctima de presuntas amenazas y, ante la falta de apoyo económico, tuvo que abandonar el caso. Según Villegas, este hecho refleja la impunidad reinante en el país, no solo entre los conductores, sino también entre las autoridades judiciales.

Cifras desiguales y regiones con mayor índice de siniestros

Mientras el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC registra 2601 fallecidos en 72.873 accidentes durante el 2025, AVIACTRAN reporta 3980 víctimas mortales en 105.000 siniestros a nivel nacional en el mismo periodo. Bajo este panorama, Villegas cuestionó a los responsables en seguridad vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quienes "no han reducido los accidentes desde hace 30 años".

"Se han implementado multas tras multas, pero eso no ha logrado reducir los incidentes. Eso es simplemente un negocio, y el Estado no está haciendo nada para mitigar los siniestros", señaló. Las estadísticas indican que las regiones con mayor índice de muertes por accidentes de tránsito son Cusco, con 295 fallecidos en 2.667 accidentes; seguido de Junín, con 230 víctimas mortales en 2.418 siniestros; Piura, con 243 muertos en 2.799 incidentes; y Puno, con 208 fallecidos en 942 choques.

Imprudencia y estado de ebriedad en conductores

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la principal causa de accidentes de tránsito registrados en 2025 fue la imprudencia del conductor, con 21.542 casos reportados, 12.268 de ellos solo en Lima. El exceso de velocidad ocupa el segundo lugar con 16.136 casos a nivel nacional y 7.657 en la capital. "Desde 2011, he estado recopilando estadísticas junto con la policía. Los accidentes no se han reducido, sino que han aumentado", lamentó Villegas.

Otro factor preocupante que contribuye a los accidentes de tránsito es la ebriedad al volante, con 4.253 casos reportados de un total de 72.873 accidentes en 2025. A través de la Fiscalía de Prevención del Delito, se busca reducir los límites de alcoholemia a 0.20 gramos por litro de sangre y aplicar sanciones más severas a los conductores irresponsables, con el fin de evitar que más muertes queden impunes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real