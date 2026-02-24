HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hermano de Lizeth Marzano asegura que familia de Adrián Villar intentó conciliar con dinero: "La vida de mi hermana no tiene precio"

Gino Marzano se mostró indignado por este hecho y aseguró que no descansará hasta ver a los responsables en la cárcel. Su familia, además, evalúa presentar un pedido de prisión preventiva contra el conductor implicado en el accidente que acabó con la vida de su hermana.

Hermano de la deportista fallecida pide que el caso no quede impune y se sancione a los responsables con la máxima pena.
Hermano de la deportista fallecida pide que el caso no quede impune y se sancione a los responsables con la máxima pena. | Composición LR | Captura Magaly TV La Firme

En medio de la investigación iniciada por la muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano, un nuevo hecho es revelado por familiares de la víctima. Según el hermano de la deportista, Gino Marzano, la familia de Adrián Villar, el conductor acusado de atropellar y causar el deceso de la joven en el distrito de San Isidro, habría intentado contactarlos con la intención de llegar a una conciliación.

"Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo, con amigos y con un pariente para tratar de conciliar, porque para pedirme disculpas yo no se las voy a aceptar", reveló notoriamente mortificado durante una entrevista al programa Magaly TV La Firme la noche del 23 de febrero. Esta declaración la hizo luego de que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del país contra Villar para garantizar su participación durante las diligencias.

Postura tajante

En vista de que una conciliación podría suponer la entrega de dinero a cambio de acortar el proceso legal, Gino Marzano fue contundente con su respuesta. "La vida de mi hermana no tiene precio. No intenten comunicarse con ninguno de mi familia porque no hay un término monetario asociado a su vida", señaló, descartando cualquier posibilidad de negociar con la familia del investigado.

Asimismo, dejó en claro que su prioridad no es obtener una compensación económica, sino alcanzar justicia por la muerte de su hermana, quien a sus 33 años era una destacada deportista nacional, reconocida por su trayectoria y disciplina. "Yo le hice una promesa. No voy a parar hasta ver a los responsables en la cárcel. Es mi compromiso con ella, con mis padres, con mis hijos, con mi familia, así que es el camino que me tocará vivir", indicó.

Medida judicial

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida la noche del 17 de febrero, recién empieza. Como parte del proceso judicial que se encuentra en etapa preliminar, el Ministerio Público y la Policía vienen realizando diversas diligencias con el fin de recopilar pruebas y testimonios. Además, se solicitó el impedimento de salida del país contra el conductor Adrián Villar por un plazo de nueve meses, medida que fue aceptada el 23 de febrero por el Poder Judicial.

Esta decisión busca prevenir el riesgo de fuga y garantizar su participación en todas las diligencias mientras es investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar del accidente. De ser hallado culpable, podría recibir una condena no menor de 8 años de pena privativa de la libertad, según estimó el Ministerio Público durante la audiencia. La familia de la agraviada, además, señaló que evalúa presentar un pedido de prisión preventiva contra el implicado.

