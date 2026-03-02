HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Resultados finales COAR 2026: revisa lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión

Los postulantes seleccionados superaron la última etapa del proceso de admisión COAR que incluyó entrevistas personales entre el 21 y el 23 de febrero, evaluando habilidades socioemocionales.

Publicados los resultados finales del Proceso Único de Admisión 2026 para los COAR a nivel nacional
Publicados los resultados finales del Proceso Único de Admisión 2026 para los COAR a nivel nacional | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó este lunes 2 de marzo la lista final de estudiantes que obtuvieron una vacante en el Proceso Único de Admisión 2026 para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) a nivel nacional.

La relación corresponde a los postulantes que superaron satisfactoriamente la última etapa del proceso, desarrollada del 21 al 23 de febrero en los locales asignados, la cual incluyó una entrevista personal orientada a evaluar habilidades socioemocionales.

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Resultados finales COAR 2026: ¿cómo consultar?

De acuerdo con el cronograma oficial, los interesados pueden revisar los resultados de la fase final siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar al portal oficial: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/
  2. Acceder al apartado de Admisión 2026 y buscar los resultados de la fase II.
  3. Buscar con los datos personales del postulante y su puntaje.

El proceso ofrece un total de 2.650 vacantes, sujetas a la capacidad de aforo de cada institución educativa.

El Minedu informó que los padres, madres, tutores legales o apoderados podrán presentar consultas o reclamos dentro de los plazos establecidos, a través de la sección “Reclamos” en la plataforma de admisión.

Asimismo, el equipo organizador se comunicará con los estudiantes ingresantes mediante los teléfonos y correos electrónicos consignados en la ficha de inscripción, a fin de brindar detalles sobre los siguientes pasos académicos.

Cronograma oficial de Admisión 2026

Tras la publicación de los resultados finales, el proceso continuará con las siguientes fechas:

EtapaFechas
Publicación de Resultados finales 2 de marzo
Recepción de reclamos finales 3 de marzo
Respuesta de reclamos - resultados finales 4 de marzo
Confirmación de vacantes del 3 al 7 de marzo
Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR del 3 al 31 de marzo

Actualmente, el país cuenta con 25 COAR que brindan servicio educativo desde el tercer grado de secundaria. Estos colegios implementan el Currículo Nacional fortalecido con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, certificación que permite a los estudiantes postular a más de 2.000 universidades nacionales e internacionales.

