Sociedad

Tormenta eléctrica volvió a azotar la región Tumbes en menos de una semana: Senamhi activó alerta naranja ante posibles precipitaciones

Vecinos de la región piden ayuda de las autoridades para enfrentar la emergencia, mientras el Senamhi prevé precipitaciones y ráfagas de viento en varias zonas del país.

El Senamhi emitió un aviso naranja por lluvias intensas que se extenderán a la costa norte y otras regiones.
Foto: TikTok

Una lluvia intensa acompañada de tormenta eléctrica se registró en la región Tumbes y dejó calles inundadas, viviendas afectadas y zonas sin suministro eléctrico, según reportes locales. El evento se inició la noche del jueves 26 y se extendió hasta las primeras horas del viernes 27 de febrero, con truenos y relámpagos en distintos puntos del departamento.

Las descargas eléctricas se presentaron en las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso de corto plazo N.° 057-2026 (nivel naranja) por la posibilidad de lluvias intensas durante 24 horas, incluyendo precipitaciones en la costa norte.

Lluvia intensa en Tumbes dejó calles inundadas, viviendas afectadas y cortes de luz tras tormenta eléctrica

La precipitación anegó rápidamente calles y avenidas, lo que generó complicaciones para el tránsito. En varios sectores, vehículos quedaron varados por la acumulación de agua y la ausencia de un drenaje eficiente. En el mercado central de Tumbes se formaron pequeños riachuelos que dificultaron el paso de comerciantes y peatones.

También se reportó ingreso de agua a viviendas, principalmente en zonas vulnerables. Vecinos pidieron la intervención de las autoridades locales y regionales con maquinaria y apoyo humanitario para atender la emergencia y reducir riesgos ante nuevas lluvias.

En cuanto al servicio eléctrico, la caída de rayos provocó interrupciones en diversos sectores, situación que incrementó la preocupación de la población. En Zarumilla, residentes registraron en video la caída de un rayo de gran magnitud durante la tormenta.

Alerta naranja del Senamhi por lluvias intensas: pronóstico para la costa norte

El Senamhi informó que el Aviso N.° 057-2026 tiene inicio el jueves 26 de febrero de 2026 a las 13:00 y una duración de 24 horas, bajo un escenario de corto plazo. Este tipo de avisos señala la posibilidad de precipitaciones intensas para el día siguiente, con fenómenos asociados como descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Para la costa, el pronóstico considera lluvias de moderada intensidad o chubascos en la costa norte, y precipitaciones de ligera a moderada intensidad de forma dispersa en la costa central. El cuadro del aviso indica probabilidad alta y detalla rangos máximos de precipitación en 24 horas, además de fenómenos asociados como ráfagas de viento y presencia de niebla o neblina.

En la sierra, el Senamhi prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona centro y moderadas en el norte y sur, con posibilidad de granizo por encima de 2.800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3.800 m s. n. m.; mientras que en la selva se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta centro y sur, también acompañados de viento y actividad eléctrica.

Alerta naranja emitida por el Senamhi con previsiones para todo el Perú. Foto: Senamhi

Foto: Senamhi

