José Jerí reaparece en sus actividades como congresista tras ser censurado de la presidencia

José Jerí retomó sus actividades como congresista y reapareció tras ser censurado por el Congreso. En una publicación de X, el expresidente compartió una imagen en el Centro Nacional de Predicción Meteorológica.

"En medio de las intensas lluvias, crecidas de ríos y eventos extremos que vienen afectando diversas regiones del Perú, el SENAMHI cumple una función esencial: monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir alertas tempranas y brindar información técnica que permita a las autoridades actuar con anticipación", escribió.

Además, anteriormente había informado que el último 23 de febrero inició su semana de representación reuniéndose con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua (SINATRANA) "para escuchar sus principales demandas y evaluar alternativas que permitan fortalecer sus derechos laborales".

Censura a José Jerí

El 17 de febrero, el Pleno Extraordinario del Congreso de la República decidió censurar al presidente José Jerí debido a sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos en diciembre del 2025 y en enero de este año. La decisión final tuvo el respaldo de 75 congresistas; sin embargo, fueron 16 de la bancada de Fuerza Popular de Keiko Fujimori los que se opusieron hasta el final.

Los parlamentarios que se opusieron fueron Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamente, Enrique Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán Coronado, Mary Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Villanueva, María Zeta Chunga.

Dicho respaldo ya había sido anunciado por la lideresa fujimorista el pasado domingo 15 de febrero. Según dijo en un video difundido en redes sociales, se debía priorizar "la estabilidad del país"