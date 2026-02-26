Arequipa: Fiscalía pide saber que había dentro de la caja negra hallada en helicóptero

La Fiscalía también informó que se realizó la necropsia a los cuatro tripulantes de la Fuerza Aérea. Foto: Composición LR / Ministerio Público

Tras encontrar a las 15 personas fallecidas el pasado 24 de febrero, entre los restos del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que cayó en Huanuhuanu, Chala, región de Arequipa, la Fiscalía inició más investigaciones tras concluir la identificación y entrega de los cuerpos.

Las autoridades fiscales se encuentran a la espera de recibir información del contenido de la caja negra del helicóptero Mi-17, hallada en el lugar de los hechos, un dispositivo resistente que graba las conversaciones entre los pilotos y la torre de control, además de otros datos.

Necropsias de ley

La Fiscalía también informó este último miércoles 25 que, después de identificar a los fallecidos, se realizó la necropsia a los cuatro tripulantes de la Fuerza Aérea, así como a una mujer. En el caso de las otras 10 personas que abordaron la aeronave, se procedió únicamente con la certificación de identidad para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

La fiscal adjunta, Yolanda Martínez Ríos, indicó que se recabarán declaraciones, peritajes y documentos para esclarecer el siniestro y determinar si fue causado por una falla humana o por factores climatológicos.

Por último, se supo que entre los restos también se halló a un perro chihuahua, que sorprendentemente sobrevivió. Esto generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales.