HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¡Renuncia en el caso Marzano! y López Aliaga se desploma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

PSG vs Chelsea: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

El sorteo de la Champions League dio como resultado el enfrentamiento entre PSG vs Chelsea. Conoce más detalles sobre lo que será el duelo entre franceses e ingleses.

PSG y Chelsea se enfrentarán por los octavos de final de la Champions League. Foto: composición LR
PSG y Chelsea se enfrentarán por los octavos de final de la Champions League. Foto: composición LR

Se realizó el sorteo de la Champions League y dejó grandes cruces. Uno de ellos, será el enfrentamiento que tendrán PSG y Chelsea. Ambos equipos vuelven a enfrentarse tras la final del Mundial de Clubes, la cual tuvo como ganador a los ingleses por un marcador de 3-0 sobre los parisinos.

Esta llave es una de las más atractivas de los octavos de final del torneo internacional. Ambas escuadras cuentan con un poderío económico importante y ya saben lo que es ganar el trofeo de esta competición. Por ello, se espera un gran duelo para este cruce de la Champions League.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

lr.pe

¿Cuándo juega PSG vs Chelsea por Champions League?

El primer partido de PSG vs Chelsea tendrá lugar entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo en el Parc des Princes, mientras que la revancha será una semana después en Stamford Bridge.

¿A qué hora juega PSG vs Chelsea?

En territorio peruano, el compromiso entre PSG y Chelsea por la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Chelsea?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

PUEDES VER: Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

lr.pe

Partidos de los octavos de final de Champions League

Uno de los partidos más atractivos será el PSG vs Chelsea. Franceses e ingleses reeditarán la final del Mundial de Clubes.

  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal
  • Bodo/Glimt vs Sporting CP
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Newcastle vs Barcelona
  • PSG vs Chelsea
  • Real Madrid vs Manchester City
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Melgar vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

¿A qué hora juega Melgar vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tormenta eléctrica volvió a azotar la región Tumbes en menos de una semana: Senamhi activó alerta naranja ante posibles precipitaciones

PSG vs Chelsea: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

Deportes

FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League

Sporting Cristal vs Carabobo: fecha y hora confirmada del partido por el pase a fase grupos de Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gabinete de Miralles: estos son los 18 nuevos ministros en el Gobierno del presidente Balcázar

José Jerí reaparece en sus actividades como congresista tras ser censurado de la presidencia

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025