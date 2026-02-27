PSG vs Chelsea: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League
El sorteo de la Champions League dio como resultado el enfrentamiento entre PSG vs Chelsea. Conoce más detalles sobre lo que será el duelo entre franceses e ingleses.
Se realizó el sorteo de la Champions League y dejó grandes cruces. Uno de ellos, será el enfrentamiento que tendrán PSG y Chelsea. Ambos equipos vuelven a enfrentarse tras la final del Mundial de Clubes, la cual tuvo como ganador a los ingleses por un marcador de 3-0 sobre los parisinos.
Esta llave es una de las más atractivas de los octavos de final del torneo internacional. Ambas escuadras cuentan con un poderío económico importante y ya saben lo que es ganar el trofeo de esta competición. Por ello, se espera un gran duelo para este cruce de la Champions League.
¿Cuándo juega PSG vs Chelsea por Champions League?
El primer partido de PSG vs Chelsea tendrá lugar entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo en el Parc des Princes, mientras que la revancha será una semana después en Stamford Bridge.
¿A qué hora juega PSG vs Chelsea?
En territorio peruano, el compromiso entre PSG y Chelsea por la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Chelsea?
Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.
Partidos de los octavos de final de Champions League
- Atalanta vs Bayern Múnich
- Atlético de Madrid vs Tottenham
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
- Bodo/Glimt vs Sporting CP
- Galatasaray vs Liverpool
- Newcastle vs Barcelona
- PSG vs Chelsea
- Real Madrid vs Manchester City