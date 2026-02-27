HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

FC Barcelona vs Newcastle: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

FC Barcelona y Newcastle se presenta como uno de los emocionantes encuentros por los playoffs de la Champions League.

Programación para el partido entre FC Barcelona vs Newcastle. Foto: composición LR/Instagram
Programación para el partido entre FC Barcelona vs Newcastle. Foto: composición LR/Instagram

Este martes 10 de marzo regresa la Champions League con emocionantes encuentros. Sin embargo, uno de los que más destaca es el partido entre el FC Barcelona y Newcastle, que se disputará por los playoffs de la Copa de Campeones. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio St. James' Park, que cuenta con una capacidad para 52.305 espectadores.

En cuanto a la historia, ambos equipos han disputado un total de tres partidos, en los que los blaugranas se han impuesto ante los ingleses, por lo que no sería sorpresa si los dirigidos por Hansi Flick toman el protagonismo durante el desarrollo del primer encuentro entre estos dos conjuntos.

lr.pe

¿Cuándo juega Barcelona vs Newcastle por la Champions League?

El partido entre Barcelona y Newcastle por la Champions League se disputará este martes 10 de marzo. Este encuentro marcará la visita de los españoles a Inglaterra, quienes parten como favoritos para llevarse este duelo de ida.

¿A qué hora es el Barcelona vs Newcastle por la Champions League?

Este partidazo se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países para que no te lo pierdas.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle por la Champions League?

Para ver este compromiso, podrás sintonizarlo a través de ESPN y en la plataforma de streaming Disney Plus Premium. Asimismo, La República Deportes ofrecerá una cobertura online gratuita para que sigas todas las incidencias y el minuto a minuto del encuentro.

Partidos de los octavos de final de Champions League

Uno de los partidos más atractivos será el PSG vs Chelsea. Franceses e ingleses reeditarán la final del Mundial de Clubes.

  • PSG vs Chelsea
  • Liverpool vs Galatasaray
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • Barcelona vs Newcastle
  • Tottenham vs Atlético Madrid
  • Sportting Lisboa vs Bodo/Glimt
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen.
