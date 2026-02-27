Policías citados por presunto cohecho en caso Lizeth Marzano solo están en calidad de testigos, afirma abogado

Los abogados de los policías involucrados en la investigación del caso Lizeth Marzano afirmaron que solo actúan como testigos, no como investigados, en el caso de cohecho. | Composición LR

Los abogados de los policías involucrados en la investigación del caso Lizeth Marzano afirmaron que solo actúan como testigos, no como investigados, en el caso de cohecho. | Composición LR

El abogado de dos de los policías convocados por la Fiscalía en la investigación por presunto cohecho en el caso de Lizeth Marzano aseguró que los agentes no se encuentran en condición de investigados. ''Están únicamente como testigos'', dijo, y agregó que su participación responde a su labor en la identificación del vehículo y del presunto responsable del atropello ocurrido el 17 de febrero.

Según explicó Stefano Miranda, los efectivos (Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa) colaboran con las diligencias para “cerrar cualquier brecha de transparencia” y esclarecer si existió o no encubrimiento.

En ese sentido, remarcó que la actuación policial permitió ubicar la unidad involucrada mediante ''un trabajo de monitoreo y trazabilidad de cámaras'' desarrollado desde las 23:20 con apoyo de la Municipalidad de San Isidro.

Chats relevan llamada con tercer efectivo

Miranda sostuvo que la Policía siguió el rastro del vehículo hasta ubicar su posible punto de salida entre las cuadras 3 y 4 de la calle Los Eucaliptos. Posteriormente, alrededor de las 3:00 a. m., detectaron un movimiento inusual de personas frente a un edificio, por lo que solicitaron la presencia de un patrullero. Sin embargo, este llegó recién a las 4:50 a. m., pues —según indicó— en ese momento ''no existía certeza de que se tratara de los implicados'', sino solo de una verificación preventiva.

El letrado detalló que el suboficial que acudió al inmueble conversó únicamente con el conserje durante unos minutos para recabar información, sin realizar intervenciones ni detenciones, debido a que aún no se conocía la placa completa ni la identidad del conductor.

Añadió que el brigadier Roberto Cortéz tomó fotografías del frontis para solicitar posteriormente las grabaciones de seguridad tras ser contactado por los primeros policías. Chats a los que tuvo acceso La República muestran que los agentes le llamaron en la madrugada.

Este medio pudo constatar las llamadas en la madrugada. Créditos: Mabel Alva / La República.

Responsabilizan a la Fiscalía

De acuerdo con la versión de la defensa, fue recién a las 4:00 p. m. del mismo día cuando, gracias al análisis de imágenes realizado por la Policía Nacional del Perú en la comisaría de Orrantia, se logró identificar los tres dígitos faltantes de la placa y determinar que el vehículo estaba registrado a nombre de Marisel Linares. A partir de ese dato —afirmó— se estableció quién habría sido el conductor. ''Deberían haberla capturado a ella, en todo caso'', señaló.

El abogado sostuvo además que la Policía solicitó la detención preliminar dentro de las primeras 34 horas tras obtener la información, pero que el Ministerio Público optó inicialmente por pedir impedimento de salida del país.

Según su postura, ''recién cuando todo tomó notoriedad pública'' se requirió una detención judicial. Finalmente, insistió en que “el único responsable del accidente es quien huyó de la escena”, y recalcó que los agentes “solo cumplieron su función” y han acudido a declarar voluntariamente.

