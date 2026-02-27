HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policías citados por presunto cohecho en caso Lizeth Marzano solo están en calidad de testigos, afirma abogado

Stefano Miranda, defensa de los agentes PNP, indicó que ellos fueron a ''recopilar información'' sobre el vehículo implicado, y que, de haber tenido la placa, habría correspondido detener a Marisel Linares, no a Adrián Villar.

Los abogados de los policías involucrados en la investigación del caso Lizeth Marzano afirmaron que solo actúan como testigos, no como investigados, en el caso de cohecho.
Los abogados de los policías involucrados en la investigación del caso Lizeth Marzano afirmaron que solo actúan como testigos, no como investigados, en el caso de cohecho. | Composición LR

El abogado de dos de los policías convocados por la Fiscalía en la investigación por presunto cohecho en el caso de Lizeth Marzano aseguró que los agentes no se encuentran en condición de investigados. ''Están únicamente como testigos'', dijo, y agregó que su participación responde a su labor en la identificación del vehículo y del presunto responsable del atropello ocurrido el 17 de febrero.

Según explicó Stefano Miranda, los efectivos (Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa) colaboran con las diligencias para “cerrar cualquier brecha de transparencia” y esclarecer si existió o no encubrimiento.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En ese sentido, remarcó que la actuación policial permitió ubicar la unidad involucrada mediante ''un trabajo de monitoreo y trazabilidad de cámaras'' desarrollado desde las 23:20 con apoyo de la Municipalidad de San Isidro.

PUEDES VER: Abogado de la familia Marzano tras cancelación de la reconstrucción del atropello: ''Hubo encubrimiento desde un inicio''

lr.pe

Chats relevan llamada con tercer efectivo

Miranda sostuvo que la Policía siguió el rastro del vehículo hasta ubicar su posible punto de salida entre las cuadras 3 y 4 de la calle Los Eucaliptos. Posteriormente, alrededor de las 3:00 a. m., detectaron un movimiento inusual de personas frente a un edificio, por lo que solicitaron la presencia de un patrullero. Sin embargo, este llegó recién a las 4:50 a. m., pues —según indicó— en ese momento ''no existía certeza de que se tratara de los implicados'', sino solo de una verificación preventiva.

El letrado detalló que el suboficial que acudió al inmueble conversó únicamente con el conserje durante unos minutos para recabar información, sin realizar intervenciones ni detenciones, debido a que aún no se conocía la placa completa ni la identidad del conductor.

Añadió que el brigadier Roberto Cortéz tomó fotografías del frontis para solicitar posteriormente las grabaciones de seguridad tras ser contactado por los primeros policías. Chats a los que tuvo acceso La República muestran que los agentes le llamaron en la madrugada.

Este medio pudo constatar las llamadas en la madrugada. Créditos: Mabel Alva / La República.

Este medio pudo constatar las llamadas en la madrugada. Créditos: Mabel Alva / La República.

PUEDES VER: Abogado de la familia de Marzano afirma que Adrián Villar se comunicó con su padre tras atropellar y abandonar a la deportista

lr.pe

Responsabilizan a la Fiscalía

De acuerdo con la versión de la defensa, fue recién a las 4:00 p. m. del mismo día cuando, gracias al análisis de imágenes realizado por la Policía Nacional del Perú en la comisaría de Orrantia, se logró identificar los tres dígitos faltantes de la placa y determinar que el vehículo estaba registrado a nombre de Marisel Linares. A partir de ese dato —afirmó— se estableció quién habría sido el conductor. ''Deberían haberla capturado a ella, en todo caso'', señaló.

El abogado sostuvo además que la Policía solicitó la detención preliminar dentro de las primeras 34 horas tras obtener la información, pero que el Ministerio Público optó inicialmente por pedir impedimento de salida del país.

Según su postura, ''recién cuando todo tomó notoriedad pública'' se requirió una detención judicial. Finalmente, insistió en que “el único responsable del accidente es quien huyó de la escena”, y recalcó que los agentes “solo cumplieron su función” y han acudido a declarar voluntariamente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Abogado de la familia Marzano tras cancelación de la reconstrucción del atropello: ''Hubo encubrimiento desde un inicio''

Abogado de la familia Marzano tras cancelación de la reconstrucción del atropello: ''Hubo encubrimiento desde un inicio''

LEER MÁS
Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

LEER MÁS
Abogado de la familia de Marzano afirma que Adrián Villar se comunicó con su padre tras atropellar y abandonar a la deportista

Abogado de la familia de Marzano afirma que Adrián Villar se comunicó con su padre tras atropellar y abandonar a la deportista

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Wanda del Valle es condenada a 6 años de prisión por ofrecer dinero para asesinar al coronel Víctor Revoredo

Wanda del Valle es condenada a 6 años de prisión por ofrecer dinero para asesinar al coronel Víctor Revoredo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Sociedad

Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

Río Rímac alcanzó umbral rojo tras aumento del caudal: INDECI recomienda alejarse de las riberas

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

TC ordena recalcular condena contra miembro del Grupo Colina sentenciado por masacre en La Cantuta y Barrios Altos

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025