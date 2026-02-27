HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Lambayeque: más de 80 personas aisladas en Mórrope tras desborde del río La Leche

La falta de defensas ribereñas permitió que el agua del río se salga de su cauce e inunde las vías que conectan al sector Chochor con el distrito de Mórrope.

Desborde del río ocurrió a inicios de semana y aún se sienten sus efectos. Foto: Municipalidad de Mórrope.
Desborde del río ocurrió a inicios de semana y aún se sienten sus efectos. Foto: Municipalidad de Mórrope.

Este viernes 27 de febrero, más de 80 personas del sector Chochor, distrito de Mórrope, Lambayeque, continúan aisladas tras el desborde del río La Leche, evento registrado a inicios de esta semana. Los afectados están agrupados en 14 familias, entre ellos se encuentran niños y adultos mayores que podrían estar enfermos.

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mórrope, Richard Santisteban, informó que si bien el último jueves 26 se logró evacuar a unas 10 familias del anexo La Jacoba, esto no ha podido ser posible con las personas aisladas de Chochor, pues el acceso es casi imposible por la gran cantidad de agua y lodo.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Intensas lluvias colapsan techos de hospitales e inundan sedes policiales y mercados en Chiclayo

lr.pe

"El río La Leche se ha desbordado donde se paralizaron los trabajos (de defensas ribereñas) de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Son unos 10 kilómetros aproximadamente de margen de río en los que no hay bordo (...). En total el desborde ha afectado a unas 1.500 familias en Mórrope", declaró el funcionario a un medio de comunicación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En ese sentido, el subgerente indicó que esperan el apoyo de las autoridades regionales y nacionales con maquinaria para poder ayudar a las familias de Chochor, pues cada hora que pasa disminuyen las raciones de comida. Además, la población -principalmente niños, ancianos y gestantes- están expuesta a múltiples enfermedades.

Llevan alimento y atención en salud a afectados

En otro momento, la Municipalidad Distrital de Mórrope detalló que desarrolla la labor de llevar pescado y otros alimentos a la población de diversos sectores que se ha rehusado a abandonar sus casas. Asimismo, en coordinación con la microrred de Salud, se ha acercado el servicio de atención, encontrando niños y ancianos febriles. Para el traslado se ha empleado lanchas.

En simultáneo, se ejecuta el empadronamiento de las familias afectadas a cargo del personal de la municipalidad con el fin de tener un padrón para su posterior atención en bienes de ayuda.

Notas relacionadas
Intensas lluvias colapsan techos de hospitales e inundan sedes policiales y mercados en Chiclayo

Intensas lluvias colapsan techos de hospitales e inundan sedes policiales y mercados en Chiclayo

LEER MÁS
Pareja de policías y su hija mueren en accidente de tránsito en Panamericana Norte: esposa tendría 7 meses de embarazo

Pareja de policías y su hija mueren en accidente de tránsito en Panamericana Norte: esposa tendría 7 meses de embarazo

LEER MÁS
Lambayeque: denuncian que ANIN no ejecutó obra de defensas ribereñas en Íllimo y ahora el río podría arrasar 5 caseríos

Lambayeque: denuncian que ANIN no ejecutó obra de defensas ribereñas en Íllimo y ahora el río podría arrasar 5 caseríos

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Aventura Bellavista

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Aventura Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Aventura Bellavista

Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"

Sociedad

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Aventura Bellavista

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

Continúan las denuncias e investigaciones contra el alcalde de Tumbes: pobladores exigen solución en caso Playa Hermosa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025