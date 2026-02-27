Lambayeque: más de 80 personas aisladas en Mórrope tras desborde del río La Leche

Desborde del río ocurrió a inicios de semana y aún se sienten sus efectos. Foto: Municipalidad de Mórrope.

Este viernes 27 de febrero, más de 80 personas del sector Chochor, distrito de Mórrope, Lambayeque, continúan aisladas tras el desborde del río La Leche, evento registrado a inicios de esta semana. Los afectados están agrupados en 14 familias, entre ellos se encuentran niños y adultos mayores que podrían estar enfermos.

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mórrope, Richard Santisteban, informó que si bien el último jueves 26 se logró evacuar a unas 10 familias del anexo La Jacoba, esto no ha podido ser posible con las personas aisladas de Chochor, pues el acceso es casi imposible por la gran cantidad de agua y lodo.

"El río La Leche se ha desbordado donde se paralizaron los trabajos (de defensas ribereñas) de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Son unos 10 kilómetros aproximadamente de margen de río en los que no hay bordo (...). En total el desborde ha afectado a unas 1.500 familias en Mórrope", declaró el funcionario a un medio de comunicación.

En ese sentido, el subgerente indicó que esperan el apoyo de las autoridades regionales y nacionales con maquinaria para poder ayudar a las familias de Chochor, pues cada hora que pasa disminuyen las raciones de comida. Además, la población -principalmente niños, ancianos y gestantes- están expuesta a múltiples enfermedades.

Llevan alimento y atención en salud a afectados

En otro momento, la Municipalidad Distrital de Mórrope detalló que desarrolla la labor de llevar pescado y otros alimentos a la población de diversos sectores que se ha rehusado a abandonar sus casas. Asimismo, en coordinación con la microrred de Salud, se ha acercado el servicio de atención, encontrando niños y ancianos febriles. Para el traslado se ha empleado lanchas.

En simultáneo, se ejecuta el empadronamiento de las familias afectadas a cargo del personal de la municipalidad con el fin de tener un padrón para su posterior atención en bienes de ayuda.