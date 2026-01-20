‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo. | Foto: composición LR/Jessica Merino/Panamericana.

‘Mamut 2’, líder de facción del Tren de Aragua, sabía que era buscado por el coronel Víctor Revoredo. | Foto: composición LR/Jessica Merino/Panamericana.

Hasta hace un par de meses, Darwin Vegas Páez, alias ‘Mamut 2’, cabecilla de una facción del Tren de Aragua, era uno de los nombres más temidos del crimen organizado en Lima. El líder de Los Sanguinarios del Tren dirigía una red de extorsión que operaba con violencia en distritos como San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa el Salvador, donde se atribuía el control territorial y el cobro de cupos a emprendedores y empresas de transporte.

“Todo San Juan de Miraflores, Chorrillos, Los Cedros de Villa, La Campiña, Faisanes, Pachacámac, Lurín. Toda esa zona la hemos mandado nosotros. Hemos matado a veinte. Por eso te digo, pagan o mueren (…). Acá todo el mundo me paga. Tú eres el único que está jugando y en cualquier rato te mueres”, se escucha en uno de los audios que hoy está en poder de las autoridades.

Las grabaciones, difundidas por Cuarto Poder tras su captura, no solo revelan el alcance de su accionar criminal, sino también el conocimiento de que estaba en la mira de la Policía. En una conversación con uno de sus cómplices, ‘Mamut 2’ menciona directamente al jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

“Revoredo está que me busca. El jefe de la División de Extorsión. Un pelado. Él sale todos los días en las noticias hablando de nosotros”, señala. A pesar de ello, el cabecilla continuaba operando y lanzando amenazas para imponer pagos bajo intimidación.

“Pagas o mueres”, el mensaje de ‘Mamut 2’

Según la investigación policial, Los Sanguinarios del Tren estarían detrás de múltiples ataques y asesinatos, usados como mensajes criminales para forzar a las víctimas a ceder. En Lima Sur, estarían detrás de una decena de atentados contra choferes de distintas empresas de transporte, mientras en Lima Norte, la violencia escaló con mayor crudeza en zonas como Carabayllo.

Uno de los casos más graves ocurrió contra trabajadores de Ladrillos Pirámide. En audios incorporados a la investigación, Darwin Vegas Páez, alias ‘Mamut 2’, se atribuye la autoría de estos crímenes.

"Nosotros fuimos los que matamos a ese. Y matamos al otro entrando a la empresa de ese. ¿Quién fue el que te escribió? ¿El primer mensaje, qué número recibiste? Busca en tu celular. Cuando mataron al tipo, ¿quién fue el que te escribió al siguiente día? Yo”, sostuvo en una llamada que tuvo con una de sus víctimas .

Entre los asesinados figuran los nombres de Carlos Alberto Flores Zegarra (57), jefe de seguridad de Ladrillos Pirámide, y Hodar Olarte (42), quien tras trabajar más de once años en la compañía había alcanzado el puesto de jefe de despacho de la planta ubicada en Carabayllo.

Ambas víctimas, fallecidas entre noviembre y diciembre de 2025, no tenían conocimiento de las extorsiones que venía recibiendo la compañía y no fueron objetivos directos. Sus muertes más bien fueron usadas por la banda criminal como advertencia para que la organización ceda en los pagos exigidos.

De acuerdo con las pesquisas, la muerte de Flores Zegarra fue el primer mensaje. Tras ese atentado, las amenazas no cesaron y, por el contrario, se intensificaron. Semanas después, el asesinato de Hodar Olarte consolidó el mensaje de la banda, que recurrió a la difusión de noticias del crimen para reforzar sus chantajes contra otros trabajadores y directivos de la empresa. “Los vamos a seguir matando. Vamos por ti. Van 2 muertos, serás el tercero por no pagar”, se lee en uno de los chats.

El cabecillo fue intervenido en diciembre pasado junto a Wilfredo Monsalve, quien señaló ser su seguridad. Tras su detención, la Policía descubrió que en sus cuentas bancarías llegaba a recibir depósitos de S/13.741 en dos semanas. Para el general PNP Víctor Revoredo, se trataba de “un ciudadano de nacionalidad venezolana formado en las canteras y línea del interés criminal del Tren de Aragua”, cuya caída permitió dimensionar la estructura y brutalidad de esta facción.

