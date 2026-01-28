Fraude digital en aumento: señales de alerta y medidas de protección

El avance de la tecnología pone en peligro los datos personales de los usuarios. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo se comunica ahora? ¿Cómo se comparten momentos únicos? ¿Cómo se entretiene ahora? La respuesta es una sola: mediante el uso del celular. Y es que lo que antes era considerado como un lujo, hoy forma parte fundamental de nuestro día a día. Es, en pocas palabras, una extensión del ser humano.

En el marco del Día de la Protección de Datos Personales y Seguridad Digital, especialistas advierten que, aunque el mundo digital ha acercado a más personas, no todo es tranquilidad. Al compartir información valiosa, los usuarios se vuelven más vulnerables y pueden convertirse en víctimas de fraudes digitales. ¿Cómo prevenirlo?

Fraudes digitales: phishing, smishing y más

¿Alguna vez recibiste un correo electrónico con un mensaje amenazante, enlaces sospechosos o una dirección de correo extraña? Estas señales de alerta—como solicitudes urgentes de información personal o premios inesperados—, son prácticas comunes dentro del mundo de los fraudes digitales. Conocer cómo operan estas prácticas es el primer paso para prevenirlas, ya que permiten al usuario identificar riesgos antes de ser víctima.

“La falta de una cultura en protección de datos personales en ciberseguridad es un elemento clave que impide que se proteja adecuadamente la información de los ciudadanos”, afirma Erick Iriarte, especialista en Derecho Digital.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, hasta septiembre de 2025 se registraron alrededor de 31 028 denuncias por delitos informáticos. De ellas:

21 371 fueron por fraude informático (phishing y otros fraudes).

7 508 vinculadas al smishing y otras técnicas similares.

941 por delitos contra datos y sistemas informáticos.

Uso de la información personal

La situación se agrava cuando ocurre el hurto del celular; de un momento a otro, toda la información personal queda expuesta. Cabe resaltar que, solo en el año pasado, según RENTESEG, se reportaron más de 1.500.000 teléfonos como robados.

“Los principales riesgos que podemos detectar es la suplantación de información que está de alguna manera vinculada a ese teléfono. Lo otro es el vaciado de las cuentas, es decir, aquella persona que tiene cuentas bancarias en el teléfono corre el riesgo de que toda esa información se la lleve el delincuente, inclusive que nos robe todo lo que tenemos ahí”, explica Manuel Cipriano, especialista en Derechos de las Telecomunicaciones y Derecho Digital.

Asimismo, indica que las extorsiones y la creación de créditos instantáneos son otros riesgos a los que se enfrenta el usuario.

¿Cómo prevenir el robo de información?

Ante la vulnerabilidad de la data e información personal, ¿cuál es la solución? Diversos especialistas coinciden en que la respuesta está en la educación. Estar informados no solo permite comprender los riesgos, sino también aplicar acciones preventivas que reducen significativamente la exposición al fraude y al delito digital.

“Se requiere apostar por la educación de los ciudadanos sobre la importancia de proteger su información, porque los datos personales se han convertido en una primera línea de defensa frente al fraude y el delito digital”, menciona Ana Quintanilla, experta en Regulación y Políticas Públicas en Telecomunicaciones.

Reforzando esta idea, Iriarte añade que la educación debería empezar desde las escuelas: “Se tiene que empezar a enseñar en las escuelas, en la más temprana edad, el tema de protección de datos personales”.

En esa misma línea, Cipriano destaca que la prevención también está al alcance de los usuarios mediante prácticas cotidianas como:

Utilizar claves más sofisticadas y robustas.

Usar configuraciones y formatos técnicos.

Capacitarse constantemente ante el avance tecnológico.

Educación digital de la mano del Estado y operadoras

Si bien los usuarios tienen un rol importante en la protección de su información, el Estado y las instituciones públicas y privadas también cumplen una función clave. Todas las organizaciones que gestionan datos personales deben implementar medidas de seguridad para proteger la información de ciudadanos y clientes. Por su parte, el Estado debe fortalecer el marco legal y su aplicación para garantizar entornos digitales más seguros.

“El pasado sábado se publicó el decreto legislativo que tipifica el hurto de información a través del robo de celulares y que conlleva una sanción penal de hasta 8 o 10 años, dependiendo de la gravedad de la situación”, añade Cipriano.

Además, aún falta regular medidas para evitar la llegada de llamadas o mensajes no deseados. “Han transcurrido 8 meses y aún no se regula el uso de numeración especial para las comunicaciones de los proveedores, exigido por la Ley Antispam”, señala Quintanilla.

Aunque la tecnología avanza a un ritmo cada vez más acelerado y puede resultar desafiante seguirle el paso, el verdadero reto es aprender a usarlo mejor. La educación digital —desde las escuelas hasta los hogares— es clave para que más personas puedan desenvolverse de forma segura, informada y responsable; así aprovecharán sus beneficios sin exponerse innecesariamente a riesgos.

