Política

Rosa María Palacios: “El problema no es quién ocupa la Presidencia, sino el Congreso”

La periodista criticó al Parlamento por consolidar un gobierno que no está en la Constitución y advirtió así sobre la necesidad de una reforma radical. Además, cuestionó a Renovación Popular por centrar su campaña en la sucesión presidencial, sin ofrecer propuestas claras al país.

La conductora de 'Sin guion' sostiene que gobierna un "pacto parlamentario". Foto: composición LR
La conductora de 'Sin guion' sostiene que gobierna un "pacto parlamentario". Foto: composición LR

Rosa María Palacios, en la última edición de 'Sin guion', cuestionó severamente a los congresistas por consolidar una forma de gobierno que no está en la Constitución. “El problema no es quién ocupa la Presidencia, sino el Congreso”, dijo. 

En tanto, señaló que "la Presidencia de la República es irrelevante y gobierna un pacto parlamentario que nadie escogió para presidente", el cual ha sido validado por un Tribunal Constitucional que responde a los intereses del Parlamento.

Palacios añadió que "todos los partidos que están en el Congreso tienen una cuota de responsabilidad, desde la izquierda de Perú Libre hasta la derecha de Renovación Popular (RP)". A la vez, indicó que el Parlamento ha jugado un papel crucial en la creación de esta estructura de poder, la cual calificó como un "pacto mafioso". En sus palabras, RP “está igual que De Soto; ellos son el pacto de la mafia”, y criticó así la falta de propuestas claras por parte de la bancada de López Aliaga.

En este sentido, expresó: “Como no tiene nada que proponerle al país, porque nadie puede recordar una idea fuerza de Rafael López Aliaga, está poniendo la sucesión constitucional de la Presidencia de la República como el tema de campaña”, refirió.

La conductora también comparó el manejo actual del poder con el gobierno de Jerí y el premierato de Álvarez, al señalar que, aunque siete de los actuales ministros formaban parte del gabinete anterior, a este último sí le otorgaron la confianza. "¿Qué es lo que está haciendo Renovación Popular?", cuestionó Palacios y evidenció la contradicción de la bancada al oponerse a un gabinete que, según ella, representa lo mismo que el gobierno anterior.

Finalmente, advirtió que si el Congreso no se reforma radicalmente en el próximo quinquenio, Perú podría enfrentar una "interrupción violenta de la democracia" y, como consecuencia, una "asamblea constituyente".

