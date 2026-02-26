Diresa Piura confirma fallecimiento de niña de 6 años por leptospirosis

La enfermedad se contrae por medio de aguas contaminadas con orina de roedores, según especialistas de la salud. Foto: Maribel Mendo, La República

La enfermedad se contrae por medio de aguas contaminadas con orina de roedores, según especialistas de la salud. Foto: Maribel Mendo, La República

En Piura, una menor de 6 años falleció tras contraer leptospirosis, así lo informó el director ejecutivo de inteligencia sanitaria de Diresa, Roger Machacuay Zavala.

De acuerdo al especialista, la menor llegó al hospital con malestar general y permaneció hospitalizada durante 5 días; sin embargo, su estado se complicó y, lamentablemente, perdió la vida.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta enfermedad, que se contrae por medio de aguas contaminadas con orina de roedores, se ha convertido en una fuerte preocupación para la población ante los continuos colapsos de desagüe e inundaciones durante la temporada de lluvias.

PUEDES VER: Agricultor pierde la vida tras cruzar quebrada activa por las lluvias en Piura

Machacuay Zavala informó que, hasta la fecha, la región reporta 27 casos, siendo Sullana y Bellavista los distritos con mayor incidencia.

"La leptospirosis tiene tratamiento con antibióticos según la gravedad; si el diagnóstico es oportuno, el paciente puede recuperarse, pero sin atención puede complicarse y causar la muerte", manifestó el especialista.

Ante ello, la población exige a las autoridades acciones de sanidad inmediatas, así como garantizar la evacuación inmediata de vías pluviales.