HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Cultura Asiática

'Nuestro universo' capítulo 8 completo en español latino: dónde y a qué hora ver online

La espera por el capítulo 8 de 'Nuestro universo' genera expectativa entre los seguidores. El k-drama es protagonizado por los actores coreanos Noh Jung Ui y Bae In Hyuk.

La serie coreana 'Nuestro universo' tendrá 12 capítulos.
La serie coreana 'Nuestro universo' tendrá 12 capítulos. | Foto: Viki

El k‑drama 'Nuestro universo' continúa captando la atención de los seguidores de las producciones coreanas. La historia, que mezcla romance y comedia, ha logrado posicionarse como uno de los estrenos más comentados de la temporada. Su trama, centrada en dos jóvenes que deben enfrentar una convivencia inesperada tras una tragedia, ha despertado gran expectativa en cada nuevo episodio.

Con el lanzamiento del capítulo 8, la audiencia espera más de la química entre Tae Hyeong y Hyun Jin, así como momentos adorables del pequeño Woo Joo. La producción de tvN, disponible también a nivel internacional, se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos que buscan disfrutar de la serie con subtítulos y doblaje en distintos idiomas, incluido el español latino.

PUEDES VER: Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

lr.pe

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 de 'Nuestro universo'?

El episodio 8 de 'Nuestro universo' se estrena este jueves 26 de febrero a las 10.40 p. m. (hora de Corea del Sur) en la señal de tvN. Para los seguidores en Latinoamérica, el capítulo se estrena poco después en el servicio de streaming Viki. A continuación, los horarios de estreno en la TV coreana, pero ajustados a diversos países de la región y a España:

  • 'Nuestro universo', capítulo 8 en México, Costa Rica y El Salvador: 7.40 a. m. del jueves 26 de febrero
  • 'Nuestro universo', capítulo 8 en Perú, Ecuador y Colombia: 8.40 a. m. del jueves 26 de febrero
  • 'Nuestro universo', capítulo 8 en Venezuela y Bolivia: 9.40 a. m. del jueves 26 de febrero
  • 'Nuestro universo', capítulo 8 en Argentina, Chile y Uruguay: 10.40 a. m. del jueves 26 de febrero
  • 'Nuestro universo', capítulo 8 en España: 2.40 p. m. del jueves 26 de febrero.

PUEDES VER: 'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

lr.pe

¿Dónde ver 'Nuestro universo' online?

La serie coreana 'Nuestro universo' puede verse de manera legal a través de la plataforma Viki Rakuten, que ofrece subtítulos en español latino, inglés y otros idiomas. La disponibilidad se habilita tras la transmisión en Corea del Sur, lo que permite a los usuarios internacionales disfrutar del contenido casi en simultáneo.

Para acceder a Viki Rakuten, es necesario tener un usuario activo. Los primeros capítulos del k-drama con Noh Jung Ui  y Bae In Hyuk se encuentran completamente gratis, mientras que para ver los demás estrenos es necesario suscribirse a alguno de los planes que ofrece el servicio. 

Notas relacionadas
'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

LEER MÁS
'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

LEER MÁS
Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS
'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

'Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche': reparto completo y quién es quién en la película coreana de Netflix

LEER MÁS
BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: precios, zonas y fechas clave para sus conciertos en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Nuestro universo' capítulo 8 completo en español latino: dónde y a qué hora ver online

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

[Latina, En Vivo] Universitario vs Géminis HOY: juegan por partido pendiente en la Liga Peruana de Vóley

Cultura Asiática

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

¿Quiénes actúan en 'Pavana'? Reparto y personajes de la película coreana de Netflix

BTS concierto en cines Perú 2026: preventa de boletos Cineplanet y Cinemark para el inicio de su tour en Corea y Japón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Alcaldes de Arequipa y plobación afectada por lluvias reclaman a Balcázar: “Necesitamos apoyo hoy, no mañana”

Fernando Olivera denuncia presunto reglaje y exige intervención del JNE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025