'Nuestro universo' capítulo 8 completo en español latino: dónde y a qué hora ver online

El k‑drama 'Nuestro universo' continúa captando la atención de los seguidores de las producciones coreanas. La historia, que mezcla romance y comedia, ha logrado posicionarse como uno de los estrenos más comentados de la temporada. Su trama, centrada en dos jóvenes que deben enfrentar una convivencia inesperada tras una tragedia, ha despertado gran expectativa en cada nuevo episodio.

Con el lanzamiento del capítulo 8, la audiencia espera más de la química entre Tae Hyeong y Hyun Jin, así como momentos adorables del pequeño Woo Joo. La producción de tvN, disponible también a nivel internacional, se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos que buscan disfrutar de la serie con subtítulos y doblaje en distintos idiomas, incluido el español latino.

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 de 'Nuestro universo'?

El episodio 8 de 'Nuestro universo' se estrena este jueves 26 de febrero a las 10.40 p. m. (hora de Corea del Sur) en la señal de tvN. Para los seguidores en Latinoamérica, el capítulo se estrena poco después en el servicio de streaming Viki. A continuación, los horarios de estreno en la TV coreana, pero ajustados a diversos países de la región y a España:

'Nuestro universo', capítulo 8 en México, Costa Rica y El Salvador: 7.40 a. m. del jueves 26 de febrero

'Nuestro universo', capítulo 8 en Perú, Ecuador y Colombia: 8.40 a. m. del jueves 26 de febrero

'Nuestro universo', capítulo 8 en Venezuela y Bolivia: 9.40 a. m. del jueves 26 de febrero

'Nuestro universo', capítulo 8 en Argentina, Chile y Uruguay: 10.40 a. m. del jueves 26 de febrero

'Nuestro universo', capítulo 8 en España: 2.40 p. m. del jueves 26 de febrero.

¿Dónde ver 'Nuestro universo' online?

La serie coreana 'Nuestro universo' puede verse de manera legal a través de la plataforma Viki Rakuten, que ofrece subtítulos en español latino, inglés y otros idiomas. La disponibilidad se habilita tras la transmisión en Corea del Sur, lo que permite a los usuarios internacionales disfrutar del contenido casi en simultáneo.

Para acceder a Viki Rakuten, es necesario tener un usuario activo. Los primeros capítulos del k-drama con Noh Jung Ui y Bae In Hyuk se encuentran completamente gratis, mientras que para ver los demás estrenos es necesario suscribirse a alguno de los planes que ofrece el servicio.