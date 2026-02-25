HOYSuscripcion LR Focus

Alcaldes de Arequipa y plobación afectada por lluvias reclaman a Balcázar: “Necesitamos apoyo hoy, no mañana”

Pobladores y alcaldes cuestionaron la falta de apoyo inmediato y exigieron la declaratoria de emergencia con presupuesto, tras los huaicos que dejaron siete fallecidos en la región. Ellos señalaron que el Gobierno “nunca ha querido nada con el sur”.

Pobladores de Arequipa exigen respuestas y soluciones del gobierno central. Foto: Mirelia Quispe
Pobladores de Arequipa exigen respuestas y soluciones del gobierno central. Foto: Mirelia Quispe

Alcaldes distritales salieron molestos tras reunirse con el presidente Balcázar y señalaron que no les dieron soluciones concretas. Ellos pedían un decreto de emergencia para todos los distritos de Arequipa con presupuesto, pero no lograron obtenerlo aún.

A las afueras la prensa arequipeña espero por más de dos horas y el presidente no dió ningún tipo de declaración. La población afectada de Villa Continental de Cayma, también indicó lo mismo, que no tuvieron ningún tipo de diálogo con el presidente. "Sólo vino de pasadita ¡que es eso no es una autoridad", se escuchaba entre los reclamos.

Algunos alcaldes indicaron que el gobierno central vino a Arequipa tardíamente cuando el número de fallecidos por huaicos ya incrementó. "El gobierno central nunca a querido nada con Arequipa y ni con el sur cada vez que queremos apoyo no llega en el momento oportuno […] ya son 7 días desde que se ha producido el hecho y no tenemos respuesta del gobierno central" indicó el alclade de José Luis Bustamante, Fredy Zegarra Black

Los burgomaestres coincidieron en la falta de apoyo a nivel de recursos para afrontar la situación de emergencia. "No nos dió presupuesto, no sólo es venir y volverse a ir", señalaron. Incluso criticaron que por poco y no les iban a permitir hacer uso de la palabra en la reunión que se sostuvo en el local del Gobierno Regional, pero ante ello los alcaldes exigieron manifestarse y solo les dieron dos minutos a cada uno

"Vino con su prensa de Lima y va informar no la realidad que se tiene en este momento, le han presentado videos al presidente de lo que ocurre solo en Cayma en la parte baja, pero no hubo exposición de lo que ocurrió en la parte alta, donde fallecieron personas", señaló el alcalde de Cayma, Juan Carloa Linares

"Lastimosamente no entienden que la población no espera, hay gente que no tiene que comer [...] a estas alturas no hay aumento de presupuesto", sostuvo el burgomaestre evidentemente molesto por la nula gestión en tema presupuestario.

Vecinos con carteles en mano pidieron apoyo

Poblacion afectada con carteles en mano hoy miércoles 25, tenían la esperanza de que el presidente hablara con ellos y escuche sus pedidos en medio de la emergencia que pasa distintos distritos de Arequipa pero no lo lograron.

"Necesitamos apoyo hoy, no mañana, señor presidente", "presupuesto para los damnificados", "Cayma necesita presupuesto" y "Villa continental necesita apoyo urgente tenemos pérdidas en nuestro negocios" se leía en algunos de los carteles cargados por los damnificados y afectados por las lluvias.

Asimismo La República recogió reacciones de los afectados tras el paso fugaz del presidente sin tenen contacto con la población. Una adulta mayor que perdió su negocio de abarrotes indicó: "Estoy sin comer vários días, con esa tienda si quiera me mantenía queríamos pedir apoyo al presidente, estoy con bastón nadie nos ayuda", señaló la mujer que se identificó como Luisa.

Hasta el momento el gerente de salud Walter Oporto confirmó la cifra de 7 muertos por huaicos y tormentas y más de 4200 afectados. Por otro lado familiares Alexandro Ordóñez Anaya (41) y el menor de iniciales J. O. G. (15). Padre hijo que fallecieron al tratar de curzar una torrentera indicaron que haya hoy no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno local o nacional.

