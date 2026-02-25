HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fernando Olivera denuncia presunto reglaje y exige intervención del JNE

El candidato presidencial aseguró que un motorizado le habría admitido realizar labores de inteligencia y advirtió que su vida podría estar en riesgo.

Olivera dice que un motorizado le estaría haciendo reglaje. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
Olivera dice que un motorizado le estaría haciendo reglaje. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

Luis Fernando Olivera Vega, candidato al sillón presidencial, denunció públicamente que estaría siendo víctima de un presunto reglaje y seguimiento por parte de organismos vinculados al Estado peruano, por lo que exigió la intervención del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según relató, el hecho ocurrió tras un intercambio de palabras con un motorizado que, de acuerdo con su versión, habría admitido realizar labores de vigilancia. “Se estaría utilizando el servicio del Gobierno para espiar mi candidatura cuando estamos denunciando la corrupción”, declaró Olivera desde Trujillo.

El aspirante sostuvo que este episodio representaría “una violación a las reglas de la República” y advirtió que no sería un hecho aislado.

Asimismo, informó que el secretario provincial de su partido, Cristian Horna, en Chiclayo, acudió a una dependencia policial para interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo, según la versión de su equipo, en la comisaría habrían rechazado inicialmente el trámite. “Nuestro secretario provincial de Chiclayo ha recibido la negativa de la Policía respecto a que no se trataría de un elemento de la Policía Nacional, pero luego confirmaron que sería un miembro del servicio de inteligencia que, según expresó el oficial correspondiente, estaría actuando al margen de la ley y debería de recibir la sanción correspondiente”, afirmó Olivera.

Finalmente, el candidato a presidente del Perú alertó sobre posibles riesgos contra su integridad. “Perfectamente puede tratarse de un operativo para querer acabar con la vida de un candidato que representa un verdadero peligro para la corrupción”, manifestó, al reiterar su pedido para que las autoridades electorales y el Ministerio Público investiguen el caso.

