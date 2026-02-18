Juliana Oxenford compara a hija de Keiko con Susana Higuchi: “Ha heredado la dignidad de su abuela”
La conductora de 'Arde Troya' elogió por su "nivel de madurez" a Kyara Villanela, hija de Keiko Fujimori, quien marcó distancia de la postura de su madre sobre el aborto en casos de violación.
En ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford se refirió a las declaraciones de la hija mayor de Keiko Fujimori, Kyara Villanela, en las que ella deslinda de la opinión de su madre tras haberse mostrado en contra del aborto en casos de violación.
“Muy bien, aplausos para esta chica que marca distancia y que muestra un nivel de madurez, en una coyuntura tan polarizante, que realmente admiro. Creo que la hija mayor de Keiko ha heredado la dignidad de su abuela, quien se atrevió en los momentos más crudos del fujimontesinismo a denunciar a su propia familia”, señaló la periodista.
En tanto, la conductora recordó cuando la lideresa de Fuerza Popular se fue en contra de su propia madre y hermano, Susana Higuchi y Kenji Fujimori, por puro interés personal y político, lo que demuestra que Keiko sigue en la misma línea al haber involucrado y asegurado que conversó de este tema con sus hijas cuando, evidentemente, no fue así.
“Mal ahí, Keiko Fujimori, ha perdido muchísimo con esto, con el tema de no apoyar la censura y con lo que ha salido ahora a decir la hija. Vamos a ver qué arrojan las encuestas que ya están por presentarse y publicarse, lo que finalmente vamos a conocer el 12 de abril”, finalizó Oxenford.